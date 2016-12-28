Suriye'nin başkenti Şam'da Rusya Büyükelçiliği'ne havan topu saldırısı yapıldı.
RUSYA'DAN İLK AÇIKLAMA!
Rusya'dan yapılan ilk açıklamada, Ülkedeki barış anlaşmasını raydan çıkarmak için yapılan bir provokasyon...
28 Aralık 2016 Çarşamba29 R.Evvel 1438
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- “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki takva dairesine girer, fenalıklardan sakınırsınız.” (Bakara Suresi, 2/183)
- “Muhammed’in (aleyhissalatü vesselam) canı kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.” (Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 163)
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Rusya Büyükelçiliği'ne havanlı saldırı!
Şam'da Rusya Büyükelçiliği'ne havan mermisiyle saldırı düzenlendi.
Suriye'nin başkenti Şam'da Rusya Büyükelçiliği'ne havan topu saldırısı yapıldı.
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