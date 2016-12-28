28 Aralık 2016 Çarşamba29 R.Evvel 1438
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Yavuz Sultan Selim hakkında çirkin sözler

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TBMM Anayasa Komisyonu'nda konuşan CHP Milletvekilleri Orhan Sarıbal​ ve Mehmet Tüm, Yavuz Sultan Selim için çirkin sözler sarfetti.
Yavuz Sultan Selim hakkında çirkin sözler
Yavuz Sultan Selim hakkında çirkin sözler Yavuz Sultan Selim hakkında çirkin sözler Yavuz Sultan Selim hakkında çirkin sözler

TBMM Anayasa Komisyonu'nda konuşan CHP Milletvekilleri Orhan Sarıbal​ ve Mehmet Tüm, Yavuz Sultan Selim için çirkin sözler sarf ederek 'katil' benzetmesi yaptı. Sarıbal, kendisine tepki gösteren AK Partili Hakan Çavuşoğlu'nu, "Seninle görüşeceğiz" diyerek tehdit etti.

TBMM Anayasa Komisyonu'nda söz alan CHP'li milletvekilleri Yavuz Sultan Selim hakkında haddini aşan sözler sarf etti.

Anayasa değişikliği teklifinin görüşmelerinde konuşan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın "Alevi çalıştayı yaptınız ama hiç bir şey çıkmadı. Çalıştayda sadece Yavuz Sultan Selim Katil Köprüsü çıktı" sözleri komisyonda gerilime neden oldu.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mahmut Poyrazlı, Sarıbal'a tepki göstererek özür dilemesini istedi. Poyrazlı, "Sen kimsin Yavuz Sultan Selim'e katil diyorsun?" diye bağırdı.

AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da Sarıbal'a tepki gösterdi. Bunun üzerine oturduğu yerden kalkan Sarıbal, Çavuşoğlu'nu "Seninle görüşeceğiz" diyerek tehdit etti.

CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, "Yavuz Sultan Selim Aleviler açısından bir katildir. Bunu herkes bilir" şeklindeki çirkin sözleri tansiyonu daha da yükseltti.

Yaşananlar üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, "Bizim önerimiz bugün kardeşliği savunmaktır. Tarihe ilişkin kışkırtıcı dil kardeşliğimizi zedeler" dedi.

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Yavuz Sultan Selim hakkında çirkin sözlerYavuz Sultan Selim hakkında çirkin sözlerTBMM Anayasa Komisyonu'nda konuşan CHP Milletvekilleri Orhan Sarıbal​ ve Mehmet Tüm, Yavuz Sultan Selim için çirkin sözler sarfetti.
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