Emniyet Genel Müdürlüğü'nde, 2016 yılı genel atama dönemi kapsamında, 2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıf emniyet müdürü ile emniyet amiri rütbelerinden bin 493 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri yapıldı.
29 Aralık 2016 Perşembe29 R.Evvel 1438
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Emniyet Genel Müdürlüğü'nde flaş atamalar!
Emniyet Genel Müdürlüğü'nde, 2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıf emniyet müdürü ile emniyet amiri rütbelerinden bin 493 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri yapıldı.
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Emniyet Genel Müdürlüğü'nde flaş atamalar!Emniyet Genel Müdürlüğü'nde, 2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıf emniyet müdürü ile emniyet amiri rütbelerinden bin 493 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri yapıldı.
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