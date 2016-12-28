29 Aralık 2016 Perşembe29 R.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki takva dairesine girer, fenalıklardan sakınırsınız.” (Bakara Suresi, 2/183)
  • “Muhammed’in (aleyhissalatü vesselam) canı kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.” (Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 163)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:49Güneş 08:22Öğle 13:14İkindi 15:31Akşam 17:53Yatsı 19:19
    • 10°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • -2°C Afyon
    • 8°C Ağrı
    • 2°C Amasya
    • -2°C Ankara
    • 7°C Antalya
    • 1°C Artvin
    • 4°C Aydın
    • 2°C Balıkesir
  • BIST: 77.548 1.11
  • Altın: 129,943 0.76
  • Dolar: 3,5433 0.58
  • Euro: 3,6811 -0.08

Rusya'dan ABD'ye: Her türlü karşılık verilecektir

»
Rusya'dan ABD'ye: Her türlü karşılık verilecektir
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Washington'un olası yeni yaptırımları dahil düşmanca adımlara yanıt verileceğini belirtti.
Rusya'dan ABD'ye: Her türlü karşılık verilecektir Rusya'dan ABD'ye: Her türlü karşılık verilecektir Rusya'dan ABD'ye: Her türlü karşılık verilecektir

‘ABD yaptırımlarla Rusya'nın savunma sanayisini vurmaya çalışıyor' Olası yaptırımlar, Rusya'nın ABD'deki başkanlık seçimlerine müdahale iddiasıyla ilişkilendiriliyor. ABD idaresinin, kendine uygun adaya destek olmak amacıyla bu dezenformasyonu 6 ay önce başlattığına dikkat çeken Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Şimdi de başarısızlığı için bahane arıyorlar ve çok daha büyük bir şiddetle Rus-Amerikan ilişkilerinden intikam alıyorlar" dedi.

'AÇIKÇA UYDURULMUŞ SIZINTILAR'

ABD Başkanı Barack Obama idaresinin Rusya'yı yine yaptırımları genişletme, diplomatik nitelikli tedbirler ve bilgisayar sistemlerine karşı sabotajlar ile korkutmaya çalıştığı ifade edilirken, bunun ‘ABD medyasında açıkça uydurulmuş sızıntılar' yardımıyla yapıldığı kaydedildi.

Washington'un yeni düşmanca adımlar atması durumunda buna yanıt verileceği belirtilen açıklamada, "Bu, ABD'deki Rus diplomatik temsilciliklere karşı her türlü eylemleri de ilgilendiriyor. Bu eylemler, Rusya'daki ABD'li diplomatlara yansıyacak" ifadelerine yer verildi.

Washington Post gazetesi, ABD'nin bu hafta Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları ilan edebileceğini aktarmıştı. Neden olarak, ABD'deki başkanlık seçimlerine müdahale gösteriliyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Düşen Rus uçağın düşüş nedeniDüşen Rus uçağın düşüş nedeniKaradeniz'e düşen Rusya Savunma Bakanlığı'na ait uçağın, teknik arıza ve pilotaj hatasının birleşmesi sonucu düşmüş olabileceği belirtildi.
Rusya'dan ABD'ye: Her türlü karşılık verilecektirRusya'dan ABD'ye: Her türlü karşılık verilecektirRusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Washington'un olası yeni yaptırımları dahil düşmanca adımlara yanıt verileceğini belirtti.
Trump'tan Moskova Büyükelçisi kararıTrump'tan Moskova Büyükelçisi kararıABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta göreve geldikten sonra ABD'nin Moskova Büyükelçisi görevine yeni bir ismi getireceği öğrenildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nde flaş atamalar!Emniyet Genel Müdürlüğü'nde flaş atamalar!Emniyet Genel Müdürlüğü'nde, 2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıf emniyet müdürü ile emniyet amiri rütbelerinden bin 493 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri yapıldı.
Ankara'da okullara kar tatili!Ankara'da okullara kar tatili!Ankara'da perşembe günü okullarda eğitime ara verildi.
Yavuz Sultan Selim hakkında çirkin sözlerYavuz Sultan Selim hakkında çirkin sözlerTBMM Anayasa Komisyonu'nda konuşan CHP Milletvekilleri Orhan Sarıbal​ ve Mehmet Tüm, Yavuz Sultan Selim için çirkin sözler sarfetti.
  • Kerry'den İsrail'i daha da kızdıracak çıkış28 Aralık 2016 Çarşamba 21:20
  • HDP'li vekil Aysel Tuğluk tutuklandı28 Aralık 2016 Çarşamba 21:16
  • Rusya: Esed görevi devredecek!28 Aralık 2016 Çarşamba 17:45
  • Demirtaş'ın o talebi kabul edildi!28 Aralık 2016 Çarşamba 17:42
  • Antalya'da altın alarmı!28 Aralık 2016 Çarşamba 17:24
  • Kardeşinin ifadeleri kan dondurdu28 Aralık 2016 Çarşamba 17:23
  • Başakşehir'de silahlı banka soygunu28 Aralık 2016 Çarşamba 17:22
  • Hac kayıt işlemi nasıl yapılır?28 Aralık 2016 Çarşamba 17:21
  • Şimşek: Ortalık toz duman diyebiliriz28 Aralık 2016 Çarşamba 17:18
  • Öldürülen terörist bakın kim çıktı!28 Aralık 2016 Çarşamba 17:14
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri