29 Aralık 2016 Perşembe29 R.Evvel 1438
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Düşen Rus uçağın düşüş nedeni

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Düşen Rus uçağın düşüş nedeni
Karadeniz'e düşen Rusya Savunma Bakanlığı'na ait uçağın, teknik arıza ve pilotaj hatasının birleşmesi sonucu düşmüş olabileceği belirtildi.
Düşen Rus uçağın düşüş nedeni Düşen Rus uçağın düşüş nedeni Düşen Rus uçağın düşüş nedeni

Rusya Savunma Bakanlığına ait uçağın, teknik arıza ve  pilotaj hatasının birleşmesi sonucu  düşmüş olabileceği öne sürüldü.  

KARA KUTU AÇILDI!

Rus İnterfax haber ajansına konuşan soruşturma ekibinden bir yetkili,  kara kutudan elde edilen ilk verilerin, Tu-154'ün kalkışı sırasında sistem  arızası nedeniyle kanatlarda uçuş için yeterli kaldırma kuvveti oluşmadığını  gösterdiğini belirtti.

DÜŞÜŞ NEDENİ...

Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, "Aynı zamanda uçuş ekibinin  kritik durumda hatalı karar verdiğini düşünmek için nedenler de var. Kaza teknik  arıza ve insan faktörünün birleşmesiyle meydana gelmiş olabilir." diye konuştu.

AÇIKLAMA YAPILACAK

Rusya Savunma Bakanlığı da uçağın kara kutularının detaylı şekilde  incelendiğini ve resmi açıklamanın gelecek günlerde yapılacağını duyurdu.

 Moskova'dan havalanan Tu-154 tipi uçağın Soçi'de yakıt ikmali  yaptıktan sonra Suriye'ye gitmesi planlanıyordu. Uçak, Rusya'nın Suriye'deki  Himeymim üssünde yeni yıl konseri vermek için giden koro üyelerini taşıyordu.

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