Trabzonspor'dan kavga yalanlaması!

Trabzonspor Kulübü, Fenerbahçe maçı sonrası tesislerde bir taraftar ile bordo mavili futbolcular arasında yaşandığı iddia edilen kavga ile ilgili açıklama yaptı.



Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklama şöyle:



'Kulübümüz, Fenerbahçe maçı sonrası Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bir taraftarımızın takımımıza yönelik gerçekleştirdiği sözlü tepkiyle ilgili olarak açıklama yapma gereği duymuştur.



Öncelikle son 2 gündür sosyal medya ve bazı yayın organları tarafından takımımızın oyuncusunu taraftarlarımızla karşı karşıya getirme ve hedef göstermeye yönelik çabaların amacına ulaşamayacağını, tüm oyuncularımızın kendilerini her şartta destekleyen taraftarlarımıza karşı her zaman saygıyla yaklaştığını belirtmek isteriz.



Bahse konu olay maç sonrası takımımız tesislerimize giriş yaptıktan sonra gerçekleşmiş, bir taraftarımız takımımıza yönelik sözlü tepkide bulunmuştur. Olay yerine gelen güvenlik birimleri tarafından taraftarımız tesis dışına çıkartılmıştır. Taraftarımız bugün tesislerimize gelerek üzüntülerini bildirmiş ve dolayısıyla yaşanan olay tatlıya bağlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur…'

