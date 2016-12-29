Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, büyük transfer yatırımlarıyla dikkat çeken Çin'de 5 takıma önerildi. Başarılı futbolcunun menajeri Guido Albers, Alman bağlantısı Markus Claus vasıtasıyla Çin'de etkin çalışan ASM London şirketiyle anlaştı.
Bu şirket aracılığıyla yapılan görüşmelerden şu ana kadar olumlu sonuç çıkmadı. Şirketin 5 Çin kulübüyle görüştüğü, ancak Çinlilerin Sneijder'in eski form düzeyinde olmadığını öne sürerek transfere sıcak bakmadıklarını belirttikleri öğrenildi.
Ajansspor
29 Aralık 2016 Perşembe30 R.Evvel 1438
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Taraftarlara Sneijder müjdesi
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