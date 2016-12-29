29 Aralık 2016 Perşembe30 R.Evvel 1438
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Gökhan Sazdağı'nın sözleşmesi feshedildi

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Gökhan Sazdağı'nın sözleşmesi feshedildi
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor'da, orta saha oyuncusu Gökhan Sazdağı kadro dışı bırakıldı.
Gökhan Sazdağı'nın sözleşmesi feshedildi Gökhan Sazdağı'nın sözleşmesi feshedildi Gökhan Sazdağı'nın sözleşmesi feshedildi


Kulüp basın sözcüsü İbrahim Açıkgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  yönetim kurulunun aldığı karar gereği Sazdağı'nın kadro dışı bırakılmasının  kararlaştırıldığını söyledi.
 
Kararın genç oyuncuya iletildiğini aktaran Açıkgöz, devre arasında  takıma yapılacak takviyelerle hedefe ilerlemek istediklerini kaydetti.
 
Gökhan Sazdağı ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı  haber siteleri ile sosyal medyada performansı ve disiplinsiz hareketlerinden  dolayı kadro dışı bırakıldığıyla ilgili haberlerin yer aldığını belirterek bu  iddiaların asılsız olduğunu aktardı.
 
Ekonomik sorunlar yaşandığını vurgulayan Gökhan, "Hakkımı aramak için  federasyona başvurdum ve bu sebeple kadro dışı bırakıldım. Sonuçta bu işten ekmek  yiyen insanlarız. Başka bir mesleğimiz de yok. Bu açıklamayı da yapmamın tek  sebebi, çıkan haberlerden duyduğum rahatsızlıktır." ifadelerini kullandı.
 

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