29 Aralık 2016 Perşembe30 R.Evvel 1438
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Suriye ordusu Türkmen Dağı'na saldırdı!

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Esed güçleri, Lazkiye kırsalında bulunan Türkmen Dağı'na yönelik saldırı başlattı.
Suriye ordusu Türkmen Dağı'na saldırdı!
Suriye ordusu Türkmen Dağı'na saldırdı! Suriye ordusu Türkmen Dağı'na saldırdı! Suriye ordusu Türkmen Dağı'na saldırdı!

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Rejim güçleri, Türkmen dağı kırsalında bulunan Yamadı, Kelez, Akçabayır köylerine yoğun top atışı başlattı.

Geçtiğimiz günlerde ateşkes sağlandığı yönünde açıklamalar yapılırken, gece saatlerinde başlayan saldırı bölgede endişe ile karşılandı.

Saldırılara anında karşılık veren muhalifler şimdilik ölü ve yaralı olmadığını belirtti.

Özellikle, Türkiye sınırına yakın yerleşim yerlerine yönelik top atışları yapılırken, top sesleri Hatay'ın Yayladağı ilçesinden duyuluyor.

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