ABD'nin desteğiyle PKK Afrin'den saldıracak!

Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekâtı'ndaki kararlı tutumu hem Suriye PKK'sını hem de terör örgütünün baş destekçisi ABD'yi panikletti. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) stratejik Bab ilçesinde DEAŞ'a yönelik sürdürdüğü başarılı operasyonların ardından ABD, terör örgütü PKK/PYD'ye mühimmat sevkiyatını hızlandırdı.

Mehmetçiğin Bab'ı temizlemesini önlemek isteyen Pentagon destekli PKK/PYD, Türkiye'nin 'güvenlik kapısı'na batıdan saldırmaya hazırlanıyor. Ankara'nın "Bab sonrası hedef Münbiç, Tel Abyad ve Afrin" mesajıyla intikale hız veren PYD, Bab batısındaki Afrin-Tel Rıfat hattında savaş hazırlığı için yığınak yapıyor. Aynı anda ABD, Fırat Nehri'nin doğusunda da yardımlara hız verdi. Yüklü miktarda cephane taşıyan kargo uçakları ve TIR'lar, Suriye PKK'sının imdadına koşuyor.

AFRİN'E DESTEK KOALİSYONU

Kuzey Suriye'deki 'terör koridoru projesi'ni çöpe gönderecek Bab operasyonunun başarılı gittiğini gören PKK, Afrin-Tel Rıfat hattına 13 tank, 8 binden fazla terörist, 17-23 milimetrelik uçaksavar ve bol miktarda cephane sevk etti. Terör örgütünün sözde Afrin kantonuna destek, başta ABD olmak üzere Almanya, Hollanda, Esad rejimi ve İran'dan gidiyor. Aralık ayı başında Suriye'nin en büyük hava üssü Humus-Tifor bölgesinden DEAŞ'a büyük çapta silah, cephane teslim eden Şam rejimi, Suriye'nin kuzeyinde ise PYD'ye 'Bab'ta savaşmak üzere' cephane ve silah sevk ediyor. Tifor'da DEAŞ'a 32 tank veren Esad ordusu, Afrin'deki PYD terör örgütüne ise 13 tank gönderdi.

BATIDA SAYI 10 BİNE YAKLAŞTI

Örgüt, Halep'te kontrolü altında tuttuğu Şeyh Maksut Mahallesi'ndeki militanlarını da büyük oranda Tel Rıfat'a sevk etti. Şeyh Maksut dışında Bostanpaşa, Höllük ve Şeyh Faris bölgelerinden son bir haftada Bab batısına getirilen terörist sayısının 1500'ü bulduğu belirtiliyor. Bunun yanında Afrin merkez ve çevre köylerde 16-45 yaş arası kişileri zorla askere alan örgüt, burada 8 bin kişilik bir güç oluşturdu. Alman ve ABD'li askeri uzmanlar Afrin-Kefer Cenne bölgesinde kurulan kamplarda teröristlere silah ve askeri eğitim veriyor. Edinilen bilgiye göre terör grubunun 4'te 1'ini kadın militanlar oluşturuyor.

TAKTİK HAMLE

PKK/PYD'nin birçok ülkeye ek olarak Suriye rejimince de desteklendiği itirafı, rejim ordusunda görevli general Heysem Hasun'dan gelmişti. Hasun, PYD'yi Türkiye'den gelecek saldırılara karşı savaşın en başından buyana desteklediklerini ancak örgütün artık misyonunu tamamladığını iddia etti. Öte yandan Yeni Şafak'a konuşan Suriyeli muhalif gruplardan Ceyş'ul Mücahidin ve Safvel İslam Tümeni komutanları Albay Ebû Bekir ve Ebu Hattab ise rejimin son günlerde Halep Şeyh Maksud bölgesindeki PYD'lileri Afrin üzerinden Bab'ın batısındaki Tel Rıfat, Minnag, Deir Cimeyl hattına sevkettigini söyledi. Esad'ın askeri danışmanlarından Ali Maksud'un, "PYD Şeyh Maksud'u terk edecek" açıklamasını 'taktik hamle' olarak değerlendiren muhalifler, "PYD-Esad işbirliği sahada devam ediyor; rejimin PYD aleyhine yaptığı açıklamalar inandırıcı değil" diye konuştu.

HENDEK KAZIYORLAR

Bab'a yürüyüp Mehmetçiği arkadan vurmayı planlayan PYD'li teröristler, bir yandan da muhtemel TSK-ÖSO operasyonuna karşı sınır hattı boyunca hendekler de kazıyor. Batıda Münbiç, doğuda ise Tel Rıfat önlerinde 4 metre derinliğinde kazılan çukurlarla örgüt, tank geçişlerini engelleyebileceğini iddia ediyor. Kazılan çukurlar ayrıca 2 metrelik toprak yığınıyla da destekleniyor. 2015 yılı ortasında ABD destekli terör koridoru projesi kapsamında 1300'den fazla yerleşim birimini ele geçiren Suriye PKK'sı, hattın tamamlanması için Münbiç'i işgal ederek doğu yönünde ilerleyişini sürdürdü. Afrin-Münbiç bağlantısı için her iki yönde ilerleyen PYD'nin hattı birleştirme mesafesi 17 kilometreye kadar indi. Doğuda Feyfin batıda ise Şeyh Nasır köylerini ele geçiren ABD destekli teröristlerin ilerleyişi TSK'nın Fırat Kalkanı müdahelesiyle durdu. ABD şimdi DEAŞ'a karşı Rakka operasyonu bahanesiyle PYD'li teröristlere havadan ve karadan silah takviyesi yapıyor.

Yeni Şafak.