19 ilde okullar tatil edildi

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Ankara, Bursa, Eskişehir, Uşak, Bilecik, Kütahya, Çankırı, Sinop, Afyonkarahisar, Manisa, Balıkesir, Denizli, Burdur, Kırşehir, Konya, Yozgat, Bolu, Isparta ve Karaman illerinde eğitime ara verildi.



Ankara



Ankara'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi.



Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının devam ettiği belirtilerek, "Yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle ilimiz genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 29.12.2016 Perşembe günü, bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.



Açıklamada, kamuda görevli hamile ve engelli çalışanların da yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.



Sinop



Sinop'ta kar yağışı dolayısıyla bazı ilçelerde okullar tatil edildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, etkisini sürdüren kar yağışının özellikle ulaşımda meydana getirebileceği aksaklıklar nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için Boyabat, Durağan ve Saraydüzü ilçelerindeki okullarda eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.



Yapılan değerlendirmede Saraydüzü'ndeki tüm okullar, Boyabat'ta taşımalı eğitim kapsamındaki okullar ile Durağan'daki Tekir ve Çerçiler yatılı bölge okulları tatil edildi.



Çankırı



Çankırı'nın Orta, Şabanözü ve Çerkeş ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.



Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerince yapılan açıklamada, Orta ilçesinin genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda 29 Aralık Perşembe eğitime ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, Şabanözü ve Çerkeş ilçelerinde ise taşımalı eğitim sistemi ile mahallelerden kent merkezindeki ilk ve orta dereceli okullara eğitime gelen öğrencilerin bugün izinli sayılacağı ifade edildi.



Ilgaz, Kurşunlu ve Yapraklı ilçelerinde de kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilmişti.



Afyonkarahisar



Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.



Bolvadin'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşın ilçe genelinde ilk ve orta dereceli okullarda yarın 1 gün süreyle eğitime ara verildi.



Afyonkarahisar- Antalya ve Afyonkarahisar- Ankara karayollarında kar ve tipi nedeniyle çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi, ulaşımda aksamalar yaşandı.



Uşak



Uşak'ta, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın ilk ve orta öğretimde eğitime ara verildi.



Uşak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışı dolayısıyla il genelinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime 29 Aralık Perşembe günü ara verildiği bildirildi.



Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.



Uşak Valisi Ahmet Okur da kar tatiline ilişkin kararı sosyal medya hesabından paylaştı.



Kütahya



Kütahya kent merkezi ve ilçelerinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitim yapılmayacak.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı dolayısıyla ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildi.



Kamuda çalışan engelli ve hamileler de bir gün idari izinli sayılacak.



Bursa



Bursa'nın Yenişehir, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerindeki okullarda, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Akşam saatlerinde etkisi artıran kar yağışı nedeniyle Yenişehir, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda, ilçe kaymakamlıklarınca alınan kararla eğitime bir gün ara verildi.

Yetkililer, yoğun kar nedeniyle vatandaşları uyardı.



Eskişehir



Eskişehir'de öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı beraberinde birçok yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazasını da beraberinde getirdi.

Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı kenti kısa sürede etkisi altına aldı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Kent merkezinde ve şehirlerarası yollarda birçok yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Belediye ve karayolları ekipleri, kent merkezinde ve şehirlerarası yollarda tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürürken, valilikten yapılan açıklamada ise, 29 Aralık Perşembe günü okullarda 1 gün süreyle eğitime ara verildiği bildirildi.



Bilecik



Bilecik il genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.

Bilecik Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 29 Aralık Perşembe günü il genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamilerin de 29 Aralık Perşembe günü izinli sayılacakları bildirildi.



Manisa



Manisa'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bir günlük ara verildi. Bazı ilçelerin tamamında eğitime ara verilirken bazılarında da taşımalı eğitim verilen okullar tatil edildi.

Manisa Valiliği tarafından yazılı bir açıklama yayımlanarak kar yağışının etkili olduğu ilçelerde eğitime ara verildiği açıklandı.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklama şöyle: "İlimiz genelinde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle, Demirci, Gördes, Kula, Sarıgöl, Selendi ve Alaşehir ilçelerinde eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ahmetli, Gölmarmara, Salihli, Şehzadeler, Turgutlu, Yunusemre ve Akhisar ilçelerinde eğitime kısmi olarak ara verilmiş olup kapsamı taşıma merkezlerinin tümü yada bazılarıyla sınırlıdır. Soma, Kırkağaç, Köprübaşı ve Saruhanlı ilçelerinde ise eğitime devam edilecektir."



Balıkesir



Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde kar yağışı dolayısı ile eğitime 1 gün ara verildi.

Dursunbey'de akşam başlayan kar yağışı sonrasında ilçe Hıfzı Sıhha Kurulu kararı ile eğitime 1 gün ara verildi.



Denizli



Denizli'de yoğun kar yağışı nedeniyle Sarayköy ilçesi hariç il genelinde eğitime bugün ara verilmesi kararlaştırıldı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle Sarayköy ilçesi dışında tüm okulların bir gün tatil edildiği bildirildi.



Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de bugün izinli sayılacağı duyuruldu.



Burdur



Burdur'da yoğun kar yağışı nedeniyle Karamanlı, Kemer ve Yeşilova ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi.

Burdur'da dün öğleden sonra başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kar yağışının yoğun olduğu Karamanlı, Kemer ve Yeşilova ilçelerine bağlı köylerden ilçe merkezlerine taşımalı eğitim gören öğrenciler için eğitime yarın ara verilmesi kararlaştırıldı.

Altınyayla İlçesinde ise sadece Ballık Köyünde eğitime ara verildi.



Kırşehir



Kırşehir'in Kaman ilçesindeki okullarda yoğun kar yağışı nedeniyle bugün eğitim yapılmayacak.



Kaman Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı dolayısıyla ilçe merkezi ve köylerdeki okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.



Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engellilerin de bugün idari izinli sayılacağı duyuruldu.



Konya



Konya'nın Akşehir, Ilgın, Doğanhisar, Yunak, Tuzlukçu ve Kulu ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.



Edinilen bilgiye göre, Akşehir, Ilgın, Doğanhisar, Yunak, Tuzlukçu ve Kulu ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime bugün ara verildi.



Yozgat



Yozgat'ta, kent merkezi ve bağlı köylerde, kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.



Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ile bağlı köylerde ilk ve orta dereceli okulların bugün tatil edildiği bildirildi.



Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engellilerin ve hamilelerin de bir gün idari izinli sayılacakları belirtildi.



Bolu



Bolu'da kar yağışı nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere 1 günlük izin verildi.

Bolu Valisi Aydın Baruş yaptığı açıklamada, “İl merkezi ve bağlı köylerde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler 29 Aralık Perşembe günü bir günlük idari izinli sayılacaktır. İl merkezinde eğitime devam edilecektir. Tatil kararı sadece taşımalı eğitim ile öğrenim gören öğrencileri kapsamaktadır. İlçelerle ilgili kararı Kaymakamlıklar verecektir" dedi.



Kırıkkale'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent merkezi ve ilçelerde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.



Isparta



Isparta'da yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Öğleden sonra başlayan kar yağışı nedeniyle kent merkezi, Yalvaç, Eğirdir, Sütçüler, Aksu, Gelendost, Şarkikaraağaç ilçelerinde ve bağlı köylerde eğiteme 1 gün ara verildi.

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlker Çarıkçı da, yoğun kar yağışı nedeniyle üniversitede öğretime 1 gün ara verildiğini, hamile ve engelli personelin de izinli sayıldığını açıkladı.



Karaman



Karaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime perşembe ve cuma günü ara verildiği bildirildi.



Karaman İl Milli Eğitim müdürü Asım Sultanoğlu, Karaman'da olumsuz hava koşullarının devam ettiğini söyledi.



Hava sıcaklığının geçmiş günlere göre birkaç derece artması ile çatılardaki karların erimeye başladığını ifade eden Sultanoğlu, şunları belirtti:



"Çatılarda bir metreye yakın kar var. Bu kar ve çatılardan sarkan buzlar zaman zaman aşağı düşerek tehlike arz etmektedir. Ayrıca meteoroloji tahminlerine göre 29 Aralık Perşembe akşam ve 30 Aralık Cuma günü 35 santim civarında kar yağması beklenmektedir. Bunun için yapılan toplantıda İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla il genelindeki tüm okulların yarın ve 30 Aralık Cuma günleri tatil edilmesi kararı alındı. Şu anda önemli olan çocuklarımızın sağlığı ve can güvenliği. Bu eğitime verilen aralar telafi edilecektir."



Sultanoğlu ayrıca, toplantıda kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile ve engelli personelin de perşembe ve cuma günü idari izinli sayılmasının uygun görüldüğünü belirtti.