İngiltere'de hiç şube kurmadan açılan, tamamen dijital banka Atom Bank, dijital mortgage adı verilen konut kredisi de vermeye başladı.
Bankanın CEO'su Mark Mullen, "Bankalar insanların hayalleri ile oynuyor. Süreçleri zorlaştırıyorlar. Biz bunu olumlu bir tecrübeye çevirmeye çalışıyoruz. Bu mortgage kredilerinde bir devrim özelliği taşıyor" dedi.
29 Aralık 2016 Perşembe30 R.Evvel 1438
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İlk dijital banka kredi vermeye başladı!
İngiltere`de kurulu ancak hiç şubesi bulunmayan Atom Bank, kredi vermeye başladı.
İngiltere'de hiç şube kurmadan açılan, tamamen dijital banka Atom Bank, dijital mortgage adı verilen konut kredisi de vermeye başladı.
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