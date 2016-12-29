29 Aralık 2016 Perşembe30 R.Evvel 1438
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El Bab gazisinden duygulandıran sözler!

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Suriye'deki Fırat Kalkanı Harekatı'nda geçen hafta yaralanan Uzman Çavuş Ali Temel, 5 günlerdir tedavi görüyor..
El Bab gazisinden duygulandıran sözler!
El Bab gazisinden duygulandıran sözler! El Bab gazisinden duygulandıran sözler! El Bab gazisinden duygulandıran sözler!

Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda yer alan ve El Bab bölgesinde geçen hafta terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında yaralanan Uzman Çavuş Ali Temel, Gaziantep Şehit Kamil Devlet Hastanesi'nde 5 gün tedavi gördükten sonra memleketi Manisa'ya getirildi. Uzman Çavuş Temel, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hafsa Sultan Hastanesi Plastik Cerrahi Bölümü'nde tedavi altına alındı.

TÜRK ASKERİ EL BAB BÖLGESİNDE COŞKUYLA KARŞILANIYOR

MHP İl Başkanı Erkan Öztürk, Ülkü Ocakları İl Başkanı Murat Yörük ile yönetimin kurulu üyeleri akşam saatlerinde tedavi Uzman Çavuş Ali Temel'i hastanede ziyaret etti. Kalçasından bir şarapnel parçası çıkartılan ve vücudunun çeşitli yerlerinde şarapnel parçaları bulunan Uzman Çavuş Temel, Türk askerinin El Bab bölgesinde büyük bir coşkuyla karşılandığını belirterek şunları söyledi: 

El Bab gazisi: Görev verilirse yine giderim

"GÖREV VERİLİRSE YİNE EL BAB'A GİTMEYE HAZIRIM"

"Türk askeri Kıbrıs'a girdiğinde nasıl o zamanda coşkuyla karşılandıysa oradaki halk da bizi coşkuyla karşıladı. O bölgenin yerlisi, Kilis tarafında kendi halkımız bizi sanki dört gözle bekliyorlarmış gibi karşıladılar. Halk 'Allah razı olsun. İyi ki geldiniz. Bizi zulümden kurtarıyorsunuz' diyor. Bu bizim için gurur verici bir şeydi. Biz bunun verdiği şevkle ve heyecanla işimizi daha güzel yapmaya çalıştık. Görev verilirse yine El Bab'a gitmeye hazırım" dedi.

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