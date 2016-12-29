29 Aralık 2016 Perşembe30 R.Evvel 1438
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Sosyal medya onları konuşuyor!

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Sosyal medya onları konuşuyor!
Alperen Ocakları üyesi bir grup gencin düzenlemiş olduğu bu protesto sosyal medyada da büyük ilgi görüyor. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği haberle ilgili gençlere bu davranışlarından dolayı çok sayıda teşekkür mesajı yağıyor.
Sosyal medya onları konuşuyor! Sosyal medya onları konuşuyor! Sosyal medya onları konuşuyor!

Aydın'ın Nazilli içesinde Alperen Ocakları'na bağlı bir grup, yılbaşı kutlamalarını Belediye Meydanı'nda düzenledikleri ilginç bir eylemle protesto etti.

Hristiyan alemi için önemli sayılan Noel'in Türkiye'de de kutlanmasına esprili bir dille yaklaşan efeler, meydana getirdikleri Noel Baba'yı darp etti. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları altında gerçekleşen eylem, efelerin zeybek oynamasıyla sona erdi.

"AMACIMIZ İNSANLARIN ÖZÜNE DÖNMESİ"

Noel kutlamalarına tepki göstermek amacıyla bu tür bir eylem düzenlediklerini ifade eden Alperen Ocakları Aydın İl Başkanı Burak Yaşar, "Amacımız insanların biraz daha özüne dönmesi. Bizler bin yıldır İslam'ın sancaktarlığını yapmakta olan müslüman Türk milletiyiz. Hristiyanların adetlerine gösterilen hassasiyeti, mesela esnaflarımız Noel günlerinde dükkanlarını süslerken gerek Hıdırellez olsun, gerek Nevruz kutlamaları olsun, gerekse de bizim dini, milli bayramlarımız da göremiyoruz. Tamamen Hristiyan adetlerince Noel kutlanmasının karşısında olduğumuzu, bizim kendi manevi olarak, milli olarak bayramlarımızın nasıl kutlanması gerektiğini hatırlatmak amaçlı böyle bir organizasyon düzenledik." dedi.

 

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