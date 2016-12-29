Asgari ücretlilerin yeni yıl zammı bugün belli olacak!

Milyonlarca asgari ücretli işçiyi ilgilendiren yeni yıl zammı bugün belli olacak. İşçi tarafı bin 600 lira isterken; işveren tarafı zam yapmaya yanaşmıyor.

Asgari ücret görüşmelerinde son toplantı bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak. Bu toplantı sonrası, öğle saatlerinde yeni yılın asgari ücret zammı açıklanacak.

Asgari ücreti, yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon daha önce 3 kere toplandı ancak bu toplantılardan bir sonuç çıkmadı.



MÜEZZİNOĞLU: DENGEYİ KURMAYA ÇALIŞIYORUZ

Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, konu hakkında şu açıklamalarda bulunmuştu: ''Asgari ücret görüşmeleri olgunlaşma noktasında. Son görüşmeden sonra her iki tarafın da tam değil ama kısmen mutlu ve huzurlu olacakları dengeyi kurmaya çalışıyoruz. İşçiyi çok mutlu etmeye çalıştığımızda işvereni zor bir tünele sokuyoruz. İki tarafında fedakarlıkları ile orta mutlu oldukları rakam perşembe günü öğle vakitlerinde sanıyorum ki açıklanacak'' Türk-İş bin 600 lirada ısrarcı Türk-İş Başkanlar Kurulu, asgari ücrette yapılacak artışın geçen yılın gerisinde kalmamasını talep ederek, 2017 için aylık net bin 600 lirada ısrarcı olduklarını bildirdi.



Kurulun önceki gün yayımladığı bildiride şu ifadelere yer verilmişti:

Bildiride, "Asgari ücrette yapılacak artış, geçtiğimiz yılın gerisinde kalmamalıdır. Türk-İş Başkanlar Kurulu asgari ücrette 2017 için aylık net bin 600 liralık teklifinde ısrarcıdır. Taşeron uygulamasının yol açtığı sorunlar çığ gibi büyümektedir. Tüm iş kollarında, bu şekilde çalıştırılan işçilerin talepleri dikkate alınarak kalıcı bir çözüm üretilmelidir." ifadeleri kullanıldı.