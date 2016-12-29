29 Aralık 2016 Perşembe30 R.Evvel 1438
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Hamsi yüzde yüz zamlandı

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Batı Karadeniz'de bir hafta önce bol miktarda avlanılan hamsinin fiyatı, olumsuz hava koşulları nedeniyle yükseldi.
Hamsi yüzde yüz zamlandı
Hamsi yüzde yüz zamlandı Hamsi yüzde yüz zamlandı Hamsi yüzde yüz zamlandı

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA  muhabirine yaptığı açıklamada, hamsi fiyatlarının yüzde yüz zamlandığını  vurgulayarak, şöyle dedi:

"Bundan bir hafta önce Batı Karadeniz'de bol avlanılan hamsi nedeniyle  fiyatlar 5 liraya kadar düşerken, son günlerde olumsuz hava şartları ve hamsinin  Doğu Karadeniz'e kayması fiyatları 10 liraya kadar çıkardı. Bu yükselişte Doğu  Karadeniz'den nakliyat ve diğer giderler de etkili oldu. Ayrıca olumsuz hava  şartları nedeniyle avlanılamadığı için fiyatların genelinin artmasında etkili  oldu."
 
Karakaş, önümüzdeki günlerde fırtına beklenildiğini ancak bunun hamsi  fiyatlarını fazla etkilemeyeceğini, stoktan satış yapılacağı için fiyatının aynı  kalacağını aktardı.
 
Akçakoca’da hamsi 10, mezgit, istavrit, zargana 15 , levrek tane 10 ve  barbunun kilosu 30 liradan satışa sunuluyor.

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