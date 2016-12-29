29 Aralık 2016 Perşembe30 R.Evvel 1438
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Özdağ, teröristbaşı Gülen hakkında bilgiler verdi!

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Darbe Komisyonu Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, teröristbaşı Gülen’le ilgili önemli bilgiler verdi.
Özdağ, teröristbaşı Gülen hakkında bilgiler verdi!
Özdağ, teröristbaşı Gülen hakkında bilgiler verdi! Özdağ, teröristbaşı Gülen hakkında bilgiler verdi! Özdağ, teröristbaşı Gülen hakkında bilgiler verdi!

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişimini araştırmak için dört koldan soruşturma başlatıldı. 

TBMM Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkan Vekili ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Takvim gazetesine önemli açıklamalar yaptı. İşte Özdağ'ın sözleri:

Gülen'in hayatı kayıplarla dolu. Gülen, 1976-1977'de Manisa'daki akıl hastanesinde tedavi gördü. En başta Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yattığına dair raporları istedik. Ancak bu kayıtlara ulaşamadıklarını söylediler.

1999 yılında merhum Bülent Ecevit, "Sayın hocam, sağlığınız için ABD'ye gitmeniz gerekiyor" şeklinde tavsiyede bulundu. Bundan hemen sonra Gülen, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden bir sağlık raporu aldı. Bu raporu da hastaneden istedik. Dönemin başhekimi olan Prof. Dr. Murat Tuncer'e "Hangi gerekçe ile Gülen'e rapor verildiğini" sorduk. Ancak bu konuda bize bilgi gelmedi. Rapor kaydının kayıp olduğu söylendi.

Teröristbaşı Gülen, 21 Mart'ta ABD'ye gitti. THY uçağının Business Class bölümündeki 25 kişilik koltuk satın alındı. Ancak pilot sadece 3 kişi ile karşılaştı. Bunlardan biri Gülen'di. Gülen'in yanında da iki kişi vardı. Bu kişilerden biri 2015 yılında Giresun Emniyet Müdürlüğü'nden re'sen emekli olan bir isimdi. Diğer ismin kim olduğunu araştırıyoruz. Gülen'in yolculuğuyla ilgili THY'den yolcu kayıtlarını istedik. Ancak bize kayıp olduğunu söylediler. Biz de İçişleri Bakanlığı üzerinden söz konusu kayıtlara ulaşmak için çalışma başlattık.

Gülen'in Yeşil Pasaportu'nun da sahte olduğu ortaya çıktı. Bu arada teröristbaşı Gülen, hep aflarla kurtuldu. 1974'te irticadan ceza aldı. Ancak Ecevit affı ile kurtuldu. Ayrıca Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde irtica ve devleti ortadan kaldırmak için örgüt kurmaktan yargılandı. Ceza aldı. 2000 yılında çıkarılan Rahşan Affı adli suçları kapsarken daha sonra kapsamı genişletildi. FETÖ'nün suçları da kapsama girdi. Böylece Gülen, Rahşan Affı'yla davalardan kurtuldu.

MİT Eski Müsteşarı Fuat Doğu, "Ben MİT Müsteşarı değil CIA'nın şube müdürüydüm" demişti. Kendisi o dönem iş dünyasıyla ilgili çok önemli bilgiler verdi. Ancak "devlet sırrı" diyerek bu isimleri bana söylemedi..

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