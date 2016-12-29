29 Aralık 2016 Perşembe30 R.Evvel 1438
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Antalya'da ilkokulda korkunç iddia!

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Antalya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Antalya, Hacı Hafize Saygan 2 İlkokulu, şiddet ve taciz iddiaları ile sarsıldı. İddialar doğruysa durum çok vahim..
Antalya'da ilkokulda korkunç iddia!
Antalya'da ilkokulda korkunç iddia! Antalya'da ilkokulda korkunç iddia! Antalya'da ilkokulda korkunç iddia!

Korkunç olay Antalya Hacı Hafize Saygan 2 İlkokulu'nda yaşandı.Antalya'da yaşayan vatandaşlar şiddet ve taciz iddiaları karşısında sarsıldı. İddiaya göre; 2’nci sınıf öğretmeni D.L., pis olmakla suçladığı F.N. adlı kız öğrenciyi sınıfta soyup ‘Bunun iç çamaşırı bile pis’ diyerek rencide etti sonra da kafasını tahtaya vurdu.

Antalya Hacı Hafize Saygan 2 İlkokulu, öğrenci velilerinin sınıf öğretmeni D.L.’ye yönelik şiddet ve taciz suçlamaları ile karıştı. İddialar, resmi dilekçelerle önce okul yönetimine daha sonra ise Muratpaşa İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bildirilirken, olayın araştırılması için jet hızıyla müfettiş görevlendirildi.

‘ÖĞRENCİYİ SOYUP RENCİDE ETTİ’

Okulda eğitim gören 2’nci sınıf öğrencileri ve velilerin gündeme taşıdığı iddialar ise kan dondurdu. 8 yaşındaki kızı T.’nin aynı okulda eğitim gördüğünü anlatan öğrenci velisi, “Öğretmenimiz D.L.’nin psikolojik sorunları olduğunu düşünüyoruz. Çünkü çocuklarımızın bize anlattığı şeyler inanılmaz. D.L., sınıfındaki F.N. isimli kız öğrenciyi pis olmakla suçlayıp önce kazağını, sonra pantolonunu çıkarmış ve tüm sınıf önünde ‘Görüyorsunuz bunun iç çamaşırı bile pis’ diyerek rencide etmiş. Sonra da kafasını tahtaya vurmuş” diye konuştu.

‘ÖĞRENCİLER OLAYI DOĞRULADI’

Öğrencinin iç çamaşırı ile sınıfta dolaştırıldığını iddia eden öğrenci velisi, “Bu olayı duyar duymaz okula gidip müdürle görüştüm. Olayı tüm öğrencilere sordum ve doğrulattım. Daha sonrada dilekçe ile şikâyette bulundum. Söz konusu öğrencinin velisine de konuyu aktardık. Onlar da şikâyette bulundu. Ancak söz konusu öğretmenin eşi İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde şube müdürü olduğu için konunun kapatılabileceğini söylediler. Biz ise konuyu takip etmekten vazgeçmedik” dedi.

O GÜN EŞOFMAN GİYMİŞ

Öğrencinin soyulması ile ilgili iddiaları yalanlayan sınıf öğretmeni D.L.’nin “Öğrencinin düğmesi kopunca pantolonu düştü” şeklinde savunma yaptığı öğrenilirken, bazı velilerin olaygününe ait güvenlik kameralarını izlediği, koridordaki kameralarda F.N. isimli kız öğrencinin üzerinde düğmeli bir pantolon değil lastikli bir eşofman olduğu görüldüğü belirtildi.

‘SORUŞTURMA YAPILIYOR’

İddiaların kendilerine de ulaştığını doğrulayan Okul Müdürü Mehmet Ali Çakır, şöyle konuştu: “Velilerimizin yaptığı şikâyetleri ilgili makamlara gönderdik. Süreç sonunda olayın incelenmesi için muhakkik görevlendirildi. Süreç soruşturma aşamasına geçtiği için daha fazla bilgi vermem doğru değil. Eğer gerçekten bu olaylar yaşandıysa gereği yapılır.”

VALİ YARDIMCISI: İZİN VERMEYİZ

Çocuklara yönelik şiddet ve taciz olayları konusunda son derece hassas olduklarını kaydeden Vali Yardımcısı Hüseyin Ece, “Olayla ilgili gerekli soruşturma yapılıyor. Biz bu konularda son derece hassasız. Hiçbir çocuğumuza şiddet veya taciz uygulanmasına izin vermeyiz. Ben konuyla ilgili detaylı olarak bilgi alıyorum” diye konuştu.

Hürriyet

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