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Doğalgaz abonelik bedellerine zam geldi

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Yeni yılla birlikte doğalgaz abonelik bedellerine de zam geldi. Şofben ve ocak bedellerinde ise indirim var.
Doğalgaz abonelik bedellerine zam geldi
Doğalgaz abonelik bedellerine zam geldi Doğalgaz abonelik bedellerine zam geldi Doğalgaz abonelik bedellerine zam geldi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2017 yılında doğalgaz dağıtım şirketlerinin abonelerden tahsil edeceği bağlantı ve iç tesisat işlem bedellerini belirledi.

Kurumun yıllık enflasyon, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) artışlarını baz alarak belirlediği tarifelere göre aboneler, 2016'da doğalgaz bağlantı bedeli için dağıtım şirketine 425 lira öderken, 2017'de bu rakam 455 liraya yükseldi.

Doğalgazda güvence bedeli tutarı kombi, soba ve merkezi sistem için bu yıl olduğu gibi yeni yılda da 386 lira olacak.

OCAK VE ŞOFBENDE İNDİRİM

Yeni yılda, ocak ve şofben için alınan doğalgaz güvence bedelleri ise düştü. Doğalgazda ocak için alınan güvence bedeli 20 lira, şofben için alınan bedel ise 40 liraya geriledi. Bu bedel, 2016'da ocak ve şofben için 93'er lira olarak belirlenmişti.

AÇMA - KAPAMA ÜCRETİ

Doğalgaz dağıtım şirketleri 2017 yılında abonelerden sayaç açma kapama bedeli için 30 lira tahsil edecek. Bu rakam, 2016'da 28 lira olarak belirlenmişti.

Karar kapsamında, aboneler 2017'de ilave her 100 metrekare alan için dağıtım şirketlerine bağlantı bedeli olarak 375 lira ödeyecek.

Belirlenen tarifelere göre, ilk 100 metrelik bağlantı hattı kontrolü için aboneler dağıtım şirketlerine 275 lira, ilave her 1 metre bağlantı için de 2,3 lira daha fazla ödeme yapacaklar.

Ayrıca aboneler dağıtım şirketlerine, iç tesisat işlem bedelleri için sayaç tipine göre 30 ile 229 lira arasında değişen fiyatlarda ödeme gerçekleştirecek.

EPDK'nın 2017 yılı için belirlediği bağlantı tarife ve iç tesisat işlem bedelleri şöyle:

Bağlantı Bedelleri Tutar

Abone Bağlantı Bedeli (TL) 455
İlave Abone Bağlantı Bedeli (TL/100 m2) 375
Bağlantı Kontrol ve Onay Bedeli (İlk 100 metre için) (TL) 375
Bağlantı Kontrol ve Onay bedeli (İlave her 1 metre için) (TL) 2,3
Güvence Bedeli Kombi (TL/Adet) 386
Güvence Bedeli Soba (TL/Konut) 386
Güvence Bedeli Merkezi Sistem (TL/BBS) 386
Güvence Bedeli Ocak (TL) 20
Güvence Bedeli Şofben (TL) 40
Ön Ödemeli Sayaç Değişim Bedeli (TL) 177
Sayaç Açma Kapama Bedeli (TL) 30
Servis Kutusu Söküm Bedeli (TL) 150

İç Tesisat İşlem Bedelleri Tutar

Sayaç Tipi
G4, G6 (TL/Adet) 30
G10, G16, G25 (TL/Adet) 56
G40, G65, G100 (TL/Adet) 112
G160, G250, G400 (TL/ Adet) 170
G400'den büyük (TL/Adet) 229
Kolon Hattı (TL/Proje) 30

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