29 Aralık 2016 Perşembe30 R.Evvel 1438
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DAEŞ'e karşı yeniden taarruz başladı

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ABD'nin 5 bin 500'den fazla askeriyle müdahil olduğu operasyonda, bu sabah DAEŞ'e karşı yeniden taarruz başladı.
DAEŞ'e karşı yeniden taarruz başladı
DAEŞ'e karşı yeniden taarruz başladı DAEŞ'e karşı yeniden taarruz başladı DAEŞ'e karşı yeniden taarruz başladı

Amerikan Associated Press haber ajansı, Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'un kent merkezinde iki haftalık aradan sonra yeniden çatışmaların başladığını bildiriyor.

ABD'nin geçen hafta 5 bin 500'den fazla askeriyle katılacağını duyurduğu operasyonda, birlikler bu sabah DAEŞ'e karşı hava destekli taarruza geçti.

Beş mahalleyi hedef alan saldırıda Musul sokaklarından dumanlar yükseliyor, makineli tüfek sesleri duyuluyor.

DAEŞ KÖPRÜ İNŞA EDİYOR

17 Ekim'de başlayan operasyona, Irak ordusu, Peşmerge, Şii milisler Haşdi Şabi ve Sünni aşiret güçleri katılıyor. Reuters haber ajansı, kentin batısındaki Şii milislerin top ve havan atışlarıyla DAEŞ mevzilerine saldırdığı fotoğrafları dün geçti.

İlk haftalarda hızlı ilerleyen operasyonda şu an Musul'un dörtte biri terör örgütü DAEŞ'den geri alınabilmiş durumda. Haşdi Şabi geçen ay batı cephesinden ilerleyerek kuzeydeki Peşmerge güçleriyle birleşti, böylece kent tamamen kuşatılmış oldu.

DAEŞ sokak savaşlarında bomba yüklü araçlar ve keskin nişancı ateşiyle direniyor. DAEŞ ayrıca koalisyon savaş uçaklarının daha önce bombaladığı Dicle Nehri üstündeki demir köprünün yerine yüzen köprü inşa etmeye hazırlanıyor. Iraklı kaynaklar, teröristlerin bölgeye malzeme taşıdığını aktarıyor.

Operasyonun insani tarafında ise büyük bir dram var. Şimdiye kadar evini terk etmek zorunda kalan sivillerin sayısı 100 bini çoktan aştı. Sığınmacılar, sert kış şartları altında çadır kentlerde barınmaya çalışıyor. Bölgeye yağan kar ve yağmurla birlikte kamplar çamura batmış durumda, ısınma en büyük problem.

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