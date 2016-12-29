29 Aralık 2016 Perşembe30 R.Evvel 1438
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Kayseri'de iki yolcu otobüsü devrildi!

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Kayseri'de iki yolcu otobüsü devrildi!
Kayseri'nin Sarız İlçesi'nde kötü hava koşulları nedeniyle 2 yolcu otobüsü 2 kilometre arayla devrildi. Kazalarda çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.
Kayseri'de iki yolcu otobüsü devrildi! Kayseri'de iki yolcu otobüsü devrildi! Kayseri'de iki yolcu otobüsü devrildi!

Kayseri'nin Sarız ilçesi Yeşilkent Mahallesi yakınında 2 yolcu otobüsü, 2 kilometre arayla buzlanma ve şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevkedildi.

Jandarma ekipleri ve ambulansların olay yerine ulaştığı, yaralıların Sarız ve Pınarbaşı Devlet Hastanesi ile Kayseri merkezdeki hastanelere nakledilmesine çalışıldığı kaydedildi. 

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Kayseri'de iki yolcu otobüsü devrildi!Kayseri'de iki yolcu otobüsü devrildi!Kayseri'nin Sarız İlçesi'nde kötü hava koşulları nedeniyle 2 yolcu otobüsü 2 kilometre arayla devrildi. Kazalarda çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.
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