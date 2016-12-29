29 Aralık 2016 Perşembe30 R.Evvel 1438
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2017 yılı için asgari ücret rakamı açıklandı

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2017 yılı için asgari ücret rakamı açıklandı
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrete yapılacak zam oranı belli oldu. 2017 yılı için uygulanacak asgari ücret 1404 lira oldu.
2017 yılı için asgari ücret rakamı açıklandı 2017 yılı için asgari ücret rakamı açıklandı 2017 yılı için asgari ücret rakamı açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu başkanlığında, 2017 yılı asgari ücretinin belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonunun son toplantısı bugün yapıldı.

İKİ KADEMELİ DEĞİL, TEK KADEMELİ ARTIŞ OLACAK

Söz konusu toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu 2017 yılında geçerli olacak asgari ücreti açıkladı. Asgari ücret 2017'de tek defada 1 Ocak itibariyle iki kademeli olmamasına karar verildi. İşveren ve Hükümet ise 2 kademeli istiyordu. İşçi kesiminden ve Türk-İş'ten gelen talep bir defaydı.

ASGARİ ÜCRET 1404 LİRA OLDU

Asgari ücret 2017'de yüzde 8 olarak artış kararına bağlandı. Brüt asgari ücret 1.777 lira 50 kuruş, 1.404 lira net rakam açıklaması yapıldı. Zam ise 104 TL olarak belirlendi.

"BENİM DE MUTLU OLMADIĞIM BİR KARAR.."

Müezzinoğlu, konuşmasında "Öncelikle işçi kardeşlerimizin mutlu olamadığı, işverenin de çok mutlu olamadığı, Bakan olarak benim de mutlu olamadığım ama paylaşarak sıkıntıları azaltacağımız bir yolculuk içindeyiz. Ortak karar vermeye çalıştık. Gönlüm arzu ederdi ki Türk-İş'in de imzası olsun. İşverenin de zorluklarını da anlayarak zorluklarını paylaşarak bu zorluklarda ülke koşullarının değerlendirme çerçevesinde onlara da teşekkür ederim. Asgari ücret kararını işverenle birlikte imzaladığımız için teşekkür ederim" dedi.

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