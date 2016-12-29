29 Aralık 2016 Perşembe30 R.Evvel 1438
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Batı'nın Suriye'deki rolü azalıyormuş!

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Financial Times, Türkiye'nin Suriye'de ateşkes için Rusya ile bir plan hazırladığını, planla Batı'nın rolünün azaldığını yazdı
Batı'nın Suriye'deki rolü azalıyormuş!
Batı'nın Suriye'deki rolü azalıyormuş! Batı'nın Suriye'deki rolü azalıyormuş! Batı'nın Suriye'deki rolü azalıyormuş!

Financial Times'ın iç sayfalarındaki haber, Türkiye ve Rusya, Suriye'de ateşkese yönelik önerilerini ana hatlarıyla belirliyor. Haber, gazetenin Moskova muhabiri Kathrin Hille ve Beyrut muhabiri Nazih Osseiran'ın imzalarını taşıyor.

ÇAVUŞOĞLU: RUSYA'YLA SURİYE'DE ATEŞKES PLANI HAZIRLADIK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun dünkü "Suriye'de kalıcı bir ateşkese ve siyasi çözüme yakınız" şeklindeki sözleriyle başlıyor haber. Çavuşoğlu, "Suriye'de çözümle ilgili iki metin var. Biri siyasi geçiş süreci, diğeri de ateşkesle ilgili. Bu anlaşmalar her an uygulanabilir" demişti.

BATI'NIN ROLÜ İYİCE AZALDI

Rusya, İran ve Türkiye dışişleri ve savunma bakanlarının geçen hafta Moskova'da yaptıkları görüşmeleri ve açıklanan deklarasyonu hatırlatan Financial Times, tüm bu gelişmelerin Batı'nın Suriye'deki rolünün azaldığının altını çizdiğini vurguluyor.

Financial Times'a göre Türkiye ve Rusya, Suriye'de bir barış anlaşması imzalanmasına yönelik çabalarında ABD'yi de sürüncemede bıraktı.

MUHALİFLERİN TAVRI BELİRSİZ

Gazetedeki haberde bununla birlikte, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun herhangi bir detay vermediği ve Suriyeli muhaliflerin Türkiye ve Rusya'nın önerileri kabul edip etmeyeceklerinin belirsiz olduğu vurgulanıyor.

Financial Times, Suriye'de daha önce ilan edilen benzer ateşkeslerin başarsız olduğunu da hatırlatmış.

Gazeteye konuşan Suriyeli muhalif bir yetkili, herhangi bir anlaşamada ülke çapında bir ateşkese ve Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütüyle mücadeleye değinilmesi ancak detaylar üzerindeki çalışmaların sürdüğünü söylemiş.

'ESAD ESNEK OLABİLİR'

Financial Times'taki haberden bazı satrlar şöyle: "Kremlin, Anadolu Ajansı'nın, Moskova ve Ankara'nın genel bir ateşkese yönelik olarak anlaştıklarına dair haberini doğrulayamayacağını açıkladı.

İki ülkenin, (Suriye Devlet Başkanı) sayın Esad'ın oynayacağı role ilişkin görüşayrılıklarını nasıl giderecekleri de belirsiz. Sayın Çavuşoğlu bir kez daha, Ankara'nın, Suriye Devlet Başkanının siyasi çözümün önünde engel olduğuna yönelik görüşünü tekrarladı."

Gazeteye konuşan ve Rusya hükümetine Suriye politikası konusunda danışmanlık yaptığı belirtilen adı açıklamayan bir Rus Orta Doğu uzmanı ise şunları söylemiş: "Esad esnek olabilir. Siyasi sürece dahil olması için pozisyonunda bazı değişiklikler yapması gerektiği de kendisine söylendi."

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