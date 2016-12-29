29 Aralık 2016 Perşembe30 R.Evvel 1438
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PKK'nın kaçırdığı kız çocuğu yaşadığı acı günleri anlattı

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Hakkari'de PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra kamptan kaçan 13 yaşındaki K.Y. yaşadığı acı günleri anlattı.
PKK'nın kaçırdığı kız çocuğu yaşadığı acı günleri anlattı
PKK'nın kaçırdığı kız çocuğu yaşadığı acı günleri anlattı PKK'nın kaçırdığı kız çocuğu yaşadığı acı günleri anlattı PKK'nın kaçırdığı kız çocuğu yaşadığı acı günleri anlattı

Terör örgütü PKK kamplarından kaçarak silahsız ve teçhizatsız şekilde güvenlik güçlerine teslim olan K.Y, ifadesinde Kurban Bayramı sonrasında evlerine gelen misafirlere içecek almak için bakkala giderken yolunu kesen bir araçtaki kişilerce kaçırıldığını söyledi.

Araçtaki kişinin bağırmaması için ağzını kapattığını, silahlı oldukları için de korktuğunu belirten K.Y, şöyle devam etti:

''NE YAPARSANIZ YAPIN BURADAN KAÇACAĞIM''

"Bir kez baskın oldu, havan attılar. 'Korkmuyor musun?' dediler, ben de 'Yoldaşlarımdan korkmuyorum' dedim. Bana, 'Bizden mi bahsediyorsun?' dediler. 'Hayır, sizden bahsetmiyorum' dedim. Bana 'Heval Berfin' diyorlardı. 'Senin böyle konuşmaman lazım' dediler. Ben de onlara 'Ne yaparsanız yapın kaçacağım, burada kalmayacağım' dedim.

''3-4 AY BANYO OLMUYOR''

Yemeklerin hepsinin bayat olduğunu, çoğu zaman yemek dahi bulunmadığını vurgulayan K.Y, "Bazen bir hafta, bir ay olmuyor. Açıkçası banyo bile olmuyor. Su yok, 3-4 ay banyo olmuyor. Ne elektrik var ne de bir şey." dedi.

ASDYER ALTINDA ÇOK ZORLANIYORDUM

Onlara 'Anneme ve babama gideceğim' dedim. Kandil'e geldim, oradan kaçtım. Gittiğimde askeri elbise verdiler, giymek istemedim zorladılar. 'Giyeceksin yoksa seni öldüreceğiz' dediler. Giydim, fotoğraf çektiler. Ağlıyordum, çok korkuyordum. Eğitim vardı bana silah almamı söylediler almadım çünkü korkuyordum, yer altında çok zorlanıyordum. 'Yemek yap' dediler yapmadım. Oradaki yemekleri yemiyor ve sevmiyordum. Acı çekiyorlardı, annelerini özlüyorlardı."

BEN ŞİMDİ ÇOK MUTLUYUM, DEVLETİME KAVUŞTUM

"Onlara 'Madem annemden, babamdan uzağım, alacaksanız alın bu canı' dedim. Ben devletten korkmuyordum. Teslim olduğumda bana bir şey yapmayacaklarını da biliyordum. Beni iyi karşıladılar, Allah onlardan razı olsun. Terör örgütü olsaydı bana ceza verirdi, zindana atarlardı veya öldürürlerdi. Ben şimdi çok mutluyum. Aileme kavuştum, devletime kavuştum."

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