29 Aralık 2016 Perşembe30 R.Evvel 1438
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2017 AGİ ücretleri de belli oldu

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2017 yılı için brüt asgari ücret belli oldu. Böylece yeni yıldaki AGİ ücretleri de belli oldu.
2017 AGİ ücretleri de belli oldu
2017 AGİ ücretleri de belli oldu 2017 AGİ ücretleri de belli oldu 2017 AGİ ücretleri de belli oldu

Asgari ücretteki zam oranının belli olmasıyla 2017 asgari geçim indirimi (AGİ) ücretleri de belli oldu. 

Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, asgari ücrete ortalama yüzde 8 zam yapıldığını söyledi. Müezzinoğlu, yeni yılda net asgari ücretin 1404, brüt ücretin ise 1777 lira olduğunu açıkladı. 

Asgari ücretin açıklanmasının ardından gözler AGİ'ye çevrildi. Bilindiği üzere AGİ, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor.

İŞTE 2017 AGİ ÜCRETLERİ

Bekar: 133 TL
Evli ve eşi çalışmayan: 159 TL
Evi ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 179 TL
​Evi ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 199 TL
​Evi ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 213 TL
​Evi ve eşi çalışmayan 4 çocuklu: 226 TL
 

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