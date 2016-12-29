ABD’de Donald Trump’ın zaferle çıktığı Kasım ayında yapılan Başkanlık seçimlerine Rusya’nın müdahalede bulunduğu iddiaları üzerine ABD’li senatörlerden Rusya’ya yönelik yaptırım için destek geldi.
3 SENATÖR DESTEK VERDİ
Cumhuriyetçi John McCain, Lindsey Graham ve Demokrat Amy Klobuchar, Çarşamba günü Estonya, Litvanya ve Letonya’ya gerçekleştirdikleri ziyarette Rusya’ya yönelik yaptırıma destek verdiklerini dile getirdiler.
ARTIK ZAMANI GELDİ
Graham, Rusya’ya yönelik yaptırım önerisinin Rusya’yı kötü etkileyeceğini bildirerek, “Özellikle de Putin’i etkileyecek. Senatörlerin yüzde 99’u bunu Rusların yaptığını düşünüyoruz ve bununla ilgili bir şeyler yapacağız” ifadelerini kullandı. Graham Rusya’nın bütün dünyadaki demokrasilerin belini bükmeye çalıştığını söyleyerek, “Rusya’nın bu kadarının yettiğini anlamasının zamanı geldi” dedi.
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- “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki takva dairesine girer, fenalıklardan sakınırsınız.” (Bakara Suresi, 2/183)
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ABD'den Rusya'ya ambargo tehditi!
ABD’de Donald Trump’ın zaferle çıktığı Kasım ayında yapılan Başkanlık seçimlerine Rusya’nın müdahalede bulunduğu iddiaları üzerine ABD’li senatörlerden Rusya’ya yönelik yaptırım için destek geldi.
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