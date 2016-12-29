29 Aralık 2016 Perşembe30 R.Evvel 1438
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20 ton altın 'alçı' çıktı!

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Antalya'nın Kemer İlçesi'nde dağlık alandaki kaçak kazıda 20 ton külçe altın bulunduğu iddiasıyla ilgili yapılan çalışmada gerçek ortaya çıktı.
20 ton altın 'alçı' çıktı!
20 ton altın 'alçı' çıktı! 20 ton altın 'alçı' çıktı! 20 ton altın 'alçı' çıktı!

Bölgede yapılan aramada altın rengine boyanmış 369 alçı külçe bulundu. Vali Münir Karaloğlu da Twitter hesabından alçı külçelerin fotoğrafını 'Hayaller altın, gerçekler alçı' mesajıyla paylaştı.

Kemer'e bağlı göynük Mahallesi Göynük Kanyonu içersindeki dağlık alanda Kaçak kazıda külçe altın bulunduğu yönünde İlçe Jandarma Komutanlığı'na gelen ihbar sonrası, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Jandarma altınların bulunduğu söylenen bölgeyi çembere alırken, araç ve yaya girişini yasakladı. İçinde külçe altınlar olduğu öne sürülen mağara benzeri yapıda ise Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden görevlendirilen özel ekiple Kemer Belediyesi ekipleri kazı çalışması yaptı.

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Çalışmalar tamamlanırken, altın olduğu söylenen malzemelerin, altın rengine boyanmış alçı külçeler olduğu anlaşıldı. Ekipler alçı malzemeleri bölgeden çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Konuyla ilgili Antalya Valisi Münir Karaloğlu da kişisel twitter hesabından paylaştığı fotoğrafla olayı açıkladı. Vali Karaloğlu, alçı külçelerin fotoğrafının üzerine, 'Hayaller altın, gerçekler alçı' mesajını tweetledi.

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