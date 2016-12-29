Müslümanlara 'Helal sertifikalı' domuz eti tuzağı

Rusya Federasyonu’na bağlı Müslüman Türk nüfusun çoğunlukta olduğu özerk Tataristan Cumhuriyeti'nde marketlerde göze çarpan helal sertifikalı domuz eti tepkilere neden oldu.



Rusya’nın Tsaritsın Et Fabrikası'nın “helal” etiketiyle ürettiği sucuklarda da domuz eti kullanıldığı öğrenildi. Söz konusu fabrika, Rusya’nın sözde “helal” ürünler üreten önde gelen üreticilerinden biri kabul ediliyor.

DOMUZ ETİNİN HARAM OLDUĞUNA DAİR İSLAMİ HÜKÜMLER

"Allah sizlere yalnız leşi, kanı, domuz etini, bir de Allah'tan başkası adına kesilenleri haram kıldı." (Bakara süresi 173; Nahl süresi 115)



"Leş, kan, domuz eti, Allah'tan başkasının adı anılarak kesilen... hayvanlar sizin için haram kılınmıştır." (Mâide süresi 3)



"Şüphesiz Allah ve Rasûlü şarabın, ölü hayvan etinin, domuzun ve putların alım-satımını haram kılmıştır." Hadisi Şerif (Buhârî, Büyu', 112; Tecrîd-i Sarih Tercümesi VI / 537, 538)

Milli Gazete