29 Aralık 2016 Perşembe30 R.Evvel 1438
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HDP'li 'kaçak vekil' hakkında mahkemeden karar!

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HDP'li 'kaçak vekil' hakkında mahkemeden karar!
PKK'lı teröristlerin cenazesine katılan HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
HDP'li 'kaçak vekil' hakkında mahkemeden karar! HDP'li 'kaçak vekil' hakkında mahkemeden karar! HDP'li 'kaçak vekil' hakkında mahkemeden karar!

Van Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, "terör örgütü propagandası yapmak", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemek, yönetmek ve bunların hareketlerine katılma", "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından açılan davanın ikinci duruşması görüldü.

Van 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, terör soruşturması kapsamında ifade vermeye gitmediği için hakkında yakalama kararı bulunan sanık Öztürk katılmazken, avukatları hazır bulundu.

YAKALAMA KARARI VERİLDİ

Sanık avukatları, dokunulmazlıkların kaldırılmasının anayasaya aykırı yapıldığını ileri sürerek, bununla ilgili Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptıkları başvurularının sonucunun, bekletici neden olarak kabul edilmesini talep etti.

Atatürk Havalimanı'ndan yurt dışına çıktığı tespit edilen Öztürk hakkında yakalama emri düzenlenmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

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