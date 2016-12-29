29 Aralık 2016 Perşembe30 R.Evvel 1438
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Yok artık! Adliyede resmen cirit atıyorlar

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Yok artık! Adliyede resmen cirit atıyorlar
Avrupa'nın en büyük adliyesi olan İstanbul Adalet Sarayı binasında 2016 yılında tam 39 hırsız yakalandı.
Yok artık! Adliyede resmen cirit atıyorlar Yok artık! Adliyede resmen cirit atıyorlar Yok artık! Adliyede resmen cirit atıyorlar

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın en yoğun birimlerinden olan İcra Müdürlüklerini mesken tutan şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameralarıyla saniye saniye kaydedilirken, adliyenin suç araştırmada görevli sivil polisleri kılıktan kılığa giren hırsızları kıskıvrak yakaladı. 

Her gün yüzlerce suçlunun hakim karşısına çıktığı, binlerce vatandaşın ise hakkını aramak için kapısını çaldığı Avrupa'nın en büyük adliyesi olma özelliğine sahip olan Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı içinde hırsızlık yapan zanlılar pes dedirtti.

Hırsızlar, yasal takiplerin yapıldığı ve her birinde binlerce dosyanın bulunması nedeniyle bir hayli yoğun olan İcra Müdürlüklerini özellikle seçiyor. Baro odaları ve koridorlar da hırsızların en çok tercih ettiği yerlerden biri olurken, en çok çalınan eşya ise cep telefonu.

Kimisi kendini adliyenin zemin katlarında bulunan İcra Müdürlüklerinde devlet memuru gibi gösterip bilgisayarların başına otururken, kimisi de dosya incelemek için masaların arkasında gezerek rahat tavırlar sergiliyor.

POLİS, HIRSIZI YAKALAMAK İÇİN BAZEN AVUKAT BAZEN ÇAYCI KILIĞINA GİRİYOR

Hırsızlar, her bir köşesi güvenlik kamerası ile donatılmış İstanbul Adalet Sarayı'nda kameralara yakalanmaktan kaçamıyor. Bunun yanında adliye binası içindeki olayları takip eden polisleri de hesaba katmıyor. İstanbul Adalet Sarayı Polis Merkezi, Suç Araştırmada Görevli sivil polisler tespit ettikleri hırsızları adım adım izleyip yakalıyor. Sivil polisler hırsızları takip ederken anlaşılmamak için bazen dosya alıyorlar ellerine avukat gibi, bazen memur bazen de çaycı gibi davranıp saatlerce onları izliyor. Aynı suçluyu ikinci kez yakalamak da kolay olmuyor. Bu nedenle sivil ekipler her takipte farklı bir kılığa girmek zorunda kalıyor.

Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, adliyede yaşanan hırsızlık, yankesicilik ve dolandırıcılık konularında 2016 yılında toplamda 39 şüpheli yakalandı. Bunlardan 11'i tutuklanırken 28'i hakkında adli kontrol hükmü uygulanarak serbest bırakıldı.

BANKTAKİ KADIN ÇANTASINI ÇALIP KAÇIYOR

Adliye içindeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, mavi gömlekli bir şahıs İcra Müdürlüklerinin olduğu koridorda bir süre bekliyor. Daha sonra bankamatiklerin önündeki bankların etrafında gezen şüpheli şahıs, bir süre sonra bu banklara oturuyor. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken şahıs, gözüne kestirdiği sırt çantasının yanında bir süre bekliyor. Uygun zamanı yakalayınca beyaz renklerdeki kadın sırt çantasını alan şüpheli şahıs, hızla oradan uzaklaşıyor ve yine güvenlik kamerasına yakalanarak adliyeden elinde çantayla çıkıyor.

AYNI HIRSIZ FARKLI KIYAFETLE BU KEZ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDE

Aynı hırsız bir başka gün, başka bir kıyafetle bu kez bir İcra Müdürlüğü'ne giriyor. Bu kez sarı montuyla görünen şüpheli şahıs bir süre dosyalarla oynuyor. Bir süre sonra cep telefonu çalan şüpheli şahıs, telefonu montunun ön bölüme gizleyerek İcra Müdürlüğü'nden çıkıyor. ancak bu kez sivil polisler tarafından takip edildiğini hesaba katmayan hırsız, tam adliyeden çıkacakken yakalanıyor ve kelepçelenerek gözaltına alınıyor.

HIRSIZ, MEMUR GİBİ BİLGİSAYAR BAŞINA OTURUP ÇALIŞIYOR

Üzerinde turuncu bir kazak olduğu görünen bir şüpheli ise yine bir İcra Müdürlüğü'nde görev başında. Boş bir masada bilgisayarın yanında duran telefonu çalmak isteyen şüpheli şahıs, br süre masanın başında bekliyor. Daha sonra sandalyeyi çekerek bilgisayarın başına oturan şüpheli şahıs, kendisine memur imajı veriyor. Kendisine bir şeyler soran kişileri diğer memurlara yönlendiren şüpheli şahıs, önce sağını solunu kontrol ediyor, sonra telefonu cebine koyup hızla İcra Müdürlüğü'nden uzaklaşıyor. Kaçabileceğini düşünen şüpheli şahıs, kendisini takip eden sivil polis tarafından adliyeden çıkamadan yakalanarak götürülüyor.

BİRİ GÖSTERİYOR DİĞERİ ÇALIYOR

Avukatların dosya takipçisi olduğu iddia edilen 2 arkadaş da hırsızlık için adliyeyi mesken tutanlardan. Yine İcra Müdürlüğü'ne giden iki arkadaştan biri çalınabilecek olan telefonu işaret ederken diğeri kolunda tuttuğu montu perde yaparak telefonları çalıyor. Hırsızlığı birlikte yapan iki arkadaş yine iki sivil polis tarafından takip edildikten sonra adliye içinde birlikte yakalanarak gözaltına alınıyor.

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