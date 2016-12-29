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17 Aralık ehliyet sınav sonuçları açıklandı!

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17 Aralık ehliyet sınav sonuçları açıklandı!
Milli Eğitim Bakanlığı ehliyet sınav sonuçlarını sürücü adaylarına duyurdu.
17 Aralık ehliyet sınav sonuçları açıklandı! 17 Aralık ehliyet sınav sonuçları açıklandı! 17 Aralık ehliyet sınav sonuçları açıklandı!

Milli Eğitim Bakanlığı ehliyet sınav sonuçlarını sürücü adaylarına duyurdu. 17 Aralık tarihinde gerçekleştirilen ehliyet sınav sonuçlarına haberimizdeki linkten ulaşabilirsiniz. 17 Aralık'ta gerçekleştirilen sınav sonuçlarını adaylar http://www.meb.gov.tr/ adresinden sorgulayabilecek.

hliyet sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Sürücü adayları tarafından sınavın yapıldığı 17 Aralık tarihinden itibaren büyük bir heyecanla beklenen ehliyet sınav sonuçlarına haberimziden basitçe ulaşabilirsiniz. İşte ehliyet sınav sonuçları...

EHLİYET SINAV SONUCUNU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

EHLİYET SINAV SORULARI VE CEVAPLARI
 
17 Aralık 2016 tarihinde yapılan Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı'nın soru kitapçığı ve cevap anahtarları 22 Aralık'ta adayların erişimine açıldı.
 
2017 YILINDA YAPILACAK SINAV TARİHLERİ
 
2017/MTSKS-1 11 ŞUBAT 2017(saat 14.00)
2017/MTSKS-2 20 MAYIS 2017 (saat 14.00)
2017/MTSKS-3 29 TEMMUZ 2017( saat 14.00)
2017/MTSKS-4 07 EKİM 2017 (saat 14.00)
2017/MTSKS-5 23 ARALIK 2017(saat 14.00)
 
EHLİYET SINAV SÜRESİNDE DEĞİŞİKLİK  
 
Ehliyet sınavlarındageçen yıl 120 olan soru sayısı  60'a, 150 dakikaolan sınav süresi de 75 dakikayaindirilmişti. Bu yıl 1 Ocak 2014'ten geçerli olmak üzere ehliyet sınavlarının süresi ve soru sayısındadeğişiklik yapıldı. Bunagöre sınavlardaki soru sayısı 60 'tan 50 'ye indirildi. Bunaparalel olarak da75 dakikaolan sınav süresi de 60 dakikaolarak yeniden belirlendi. İlk uygulama, 12 Ocak 2014'te yapılan sınavdan itibaren  geçerli oldu.
 
17 ARALIK EHLİYET SINAVINDAN BAŞARILI OLMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR?
 
17 Aralık ehliyet sınavından başarılı olmak için 50 sorudan 35 doğru cevap vermeniz gerekiyor.Her soru 2 puan değerindedir ve toplam 70 puan etmektedir. Önemli olan hangi alandan olursa olsun en az 35 doğru cevap vermektir.
 
EHLİYET SINAV SONUCUNDA BAŞARISIZLIKTA NE OLACAK?
 
Bir aday ehliyet sınavından başarısız olursa sınav ücretini yeniden yatırarak sıradaki sınava girmesi gerekiyor. 17 Aralık 2016 ehliyet sınavından kalan adaylar için sıradaki ehliyet sınav tarihi 11 Şubat 2017 Cumartesidir. Ehliyet sınavından başarılı olmadıkça direksiyon sınavına giremezsiniz. Teorik sınavdan 4 defaya kadar başarısız olabilirsiniz. 4. defa başarısız olduysanız kursa yeniden yazılmanız gerekiyor.
 
17 ARALIK 2016 EHLİYET SINAVININ DİREKSİYON SINAV TARİHLERİ
 
14-15 Ocak 2017 ve 21-22 Ocak 2017 ana sınav tarihleridir. 4-5 Şubat 2017 ve 11-12 Şubat 2017 ara sınav tarihleri olmakla birlikte kursların bulunduğu ilçelerdeki yoğunluğa göre ana ve ara sınav tarihleri değişebilir. Ehliyet sınavları aday sayısı bakımından katılımın yoğunluğuna göre direksiyon sınav tarihleri çok değişkenlik gösterecektir. Kursunuzla irtibat halinde bulununuz.
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