17 Aralık ehliyet sınav sonuçları açıklandı!

2017 YILINDA YAPILACAK SINAV TARİHLERİ

2017/MTSKS-1 11 ŞUBAT 2017(saat 14.00)

2017/MTSKS-2 20 MAYIS 2017 (saat 14.00)

2017/MTSKS-3 29 TEMMUZ 2017( saat 14.00)

2017/MTSKS-4 07 EKİM 2017 (saat 14.00)

2017/MTSKS-5 23 ARALIK 2017(saat 14.00)

EHLİYET SINAV SÜRESİNDE DEĞİŞİKLİK

Ehliyet sınavlarındageçen yıl 120 olan soru sayısı 60'a, 150 dakikaolan sınav süresi de 75 dakikayaindirilmişti. Bu yıl 1 Ocak 2014'ten geçerli olmak üzere ehliyet sınavlarının süresi ve soru sayısındadeğişiklik yapıldı. Bunagöre sınavlardaki soru sayısı 60 'tan 50 'ye indirildi. Bunaparalel olarak da75 dakikaolan sınav süresi de 60 dakikaolarak yeniden belirlendi. İlk uygulama, 12 Ocak 2014'te yapılan sınavdan itibaren geçerli oldu.