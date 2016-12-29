Bankaların Ocak-Kasım net kârı belli oldu

Bankacılık sektörünün Ocak-Kasım dönemi net kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46.6 artışla 35.05 milyar lira oldu.

Bankaların Kasım ayı net kârı ise 2.98 milyar lira ile Ekim ayı kârı 3.17 milyar liraya kıyasla yüzde 6.1 geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aylık verilerine göre sektörün kredileri Kasım sonunda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 artarak 1.7 trilyon liraya ulaştı. Artış oranı Ekim sonuyla kıyaslandığında yüzde 4.2 oldu.

TL krediler Kasım sonu itibariyle geçen yıla kıyasla yüzde 10.6 artışla 1.1 trilyon liraya yükselirken, bir önceki aya kıyasla artış yüzde 1.7 oldu.

Sektörün aktif büyüklüğü ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15.2 artarak 2.7 trilyon lira oldu. Aktiflerde artış bir önceki aya kıyasla ise yüzde 4.2 olarak gerçekleşti.

Bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik rasyosu Kasım sonunda geçen yılın aynı dönemine kıyasla 25 baz puan düşüşle yüzde 15.27'ye inerken, bir önceki aya kıyasla 68 baz puan geriledi.

Bankaların brüt takipteki kredilerinin toplam kredilere oranı Kasım sonunda geçen yıla kıyasla 19 baz puan artarak yüzde 3.24'e çıkarken, Ekim sonuna kıyasla 10 baz puan düşüş kaydetti.