29 Aralık 2016 Perşembe30 R.Evvel 1438
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Türkiye son darbeleri vuruyor!

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Türkiye son darbeleri vuruyor!
Türkiye’nin terör hedeflerine yönelik olarak Suriye topraklarında gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Operasyonunun 128’inci gününde sıcak saatler yaşanıyor.
Türkiye son darbeleri vuruyor! Türkiye son darbeleri vuruyor! Türkiye son darbeleri vuruyor!

Türk ordusunun Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri ile birlikte yürüttüğü operasyonun El Bab ayağında DEAŞ hedefleri havadan ve karadan vuruluyor.

El Bab’da operasyonların yoğunlaştığı Akil Dağı ve Hastane bölgesinde terör hücrelerine ağır kayıplar verdiren Türk ordusunun ilerleyişi dakika dakika görüntülendi. Dünya medyasına ilk defa İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından taşınan görüntü ve fotoğraflarda oluşturulmak istenen algının aksine Türk ordusunun operasyonu başarılı bir şekilde sürdürdüğü görülüyor. 

2014 yılında ABD öncülüğünde kurulan DEAŞ Karşıtı Koalisyon içerisinde yer alan 63 ülkenin destek vereceklerini açıklamasına rağmen bir türlü harekete geçmemesi üzerine Türk ordusu muhaliflerden oluşan ÖSO desteğiyle 24 Ağustos’ta Suriye topraklarında operasyona başlamıştı. 

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