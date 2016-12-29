29 Aralık 2016 Perşembe30 R.Evvel 1438
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İran Hamas’ı açık açık tehdit etti

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İran Hamas’ı açık açık tehdit etti
İran, Halep halkının maruz kaldığı katliam ve soykırımı kınayan Hamas’ı açık açık tehdit etti.
İran Hamas’ı açık açık tehdit etti İran Hamas’ı açık açık tehdit etti İran Hamas’ı açık açık tehdit etti

 

Tahran’dan bir yetkili, Hamas’tan İran’ın yalnız Suriye’de değil tüm bölge politikalarına riayet etmesini istedi. Aksi takdirde İslami Cihad hareketini destekleyeceklerini söyleyen yetkili, Filistin’i savunan aktörleri parçalayıp bölme mesajı verdi.

İran, Halep'te soykırımı durdurun çağrısı yaparak Halep halkının maruz kaldığı katliam ve soykırımı kınayan Hamas'ı tehdit etti. İran Dış İlişkiler ve Ulusal Güvenlik Komitesi üyesi Haşmetullah Felahet Pişe, reformcu Kanun Gazetesi'ne verdiği röportajda, Hamas'ın İran'ın bölgedeki tüm politikalarına ve Suriye işgaline karşı pozisyonunu değiştirmemesi halinde bunun maddi sonuçları olacağını söyledi.

'İSLAMİ CİHAD'I DESTEKLERİZ'

Hamas'ın Suriye'de muhaliflere desteğini düşmanca olarak niteleyen Felahet Pişe, Hamas'ı Filistin'de yalnızlaştırmakla ve Tahran'a sadık İslami Cihad hareketini desteklemekle tehdit etti.

SÖZDE DİRENİŞ EKSENİNİN, NÜFUZ ŞIMARIKLIĞI!

Felahet Pişe, Hamas liderlerini tutarsızlıkla suçlayarak duruşlarını gözden geçirmelerini talep eden konuşmasında, “Şu anda direniş ekseninin nüfuz alanı Hint alt kıtasından İsrail'in sınırlarına kadar uzanıyor” iddiasında bulundu.

ÜMMETE ÇAĞRISINI HAZMEDEMEDİ

Hamas 15 Aralık'ta yaptığı açıklamada “Halep halkının maruz kaldığı katliam ve soykırımı kınıyoruz” ifadelerini kullanmıştı. “Ümmetin tüm aklı başında ve özgür insanları ile yetkililerini Halep'teki sivillerin korunması için harekete geçmeye davet eden” Hamas kentte hayatta kalanların kurtarılmasını istemişti.Hamas'ın önde gelen isimlerinden Ahmed Yusuf, al Khaleej sitesine yaptığı açıklamada, grubunun Halep'te yaşananlardan sonra rotasını değiştirmeyeceğini söyledi. Yusuf, Hamas'ın tepkisinin Filistin halkının tepkisinin bir yansıması olduğunu, Filistinlilerin de İsrail'in Gazze saldırılarında benzer bir zulme maruz kaldığını belirtti. Yusuf son derece kararlı bir şekilde Hamas'ın Halep ile dayanışmasını sürdüreceğini ifade etti.

YENİ ŞAFAK

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