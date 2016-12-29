29 Aralık 2016 Perşembe30 R.Evvel 1438
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Arda Turan için 40 milyon Euro'luk teklif

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Arda Turan için 40 milyon Euro'luk teklif
Burak Yılmaz'ın da formasını giydiği Çin kulübü Beijing Guoan'ın Arda Turan'ın transfer etmek için Barcelona'nın kapısını çaldığı öğrenildi.
Arda Turan için 40 milyon Euro'luk teklif Arda Turan için 40 milyon Euro'luk teklif Arda Turan için 40 milyon Euro'luk teklif

İspanyol gazetesi Sport, Arda Turan için Çin Süper Ligi ekibi Beijing Guoan'ın Barcelona ve Türk futbolcu için cazip bir teklif hazırladığını yazdı.

BARÇA'YA 40 ARDA'YA 15 MİLYON EURO

Arda Turan'ın yakın arkadaşı Burak Yılmaz'ın da forma giydiği Beijing Guoan'ın Barcelona'ya 40 milyon euro teklif ettikleri ileri sürüldü.

Sport gazetesi kapağında yer alan haberde, milli futbolcu Arda Turan'a yıllık 15 milyon euro maaş teklif edildiği yer aldı.

Geçtiğimiz günlerde İspanya'nın bir diğer önemli gazetesi El Mundo Deportivo, 29 yaşındaki yıldızın bu sezonki formu ile birlikte Çin ve Avrupa kulüpleri için cazip bir seçenek haline geldiğini yazmıştı.

Barcelona ile bu sezon 19 maça çıkan ve 11 gol, 7 asistlik performans sergileyen Arda Turan, Lionel Messi ve Luis Suarez'in ardından takımın en golcü 3. oyuncusu konumunda bulunuyor.

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