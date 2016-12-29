İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, kapatılan Özgür Gündem Gazetesi yazar ve yöneticilerine yönelik açılan davada tutuklu yargılanan gazetenin yayın danışma kurulu üyesi Aslı Erdoğan, yazar Necmiye Alpay ve Bilir Kaya'nın tahliyesine karar verdi
"TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ"NDEN İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR
Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi yazar ve yöneticilerine yönelik açılan soruşturmada tutuklanan gazetenin Yayın Danışma Kurulu üyesi yazar Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay 'terör örgütü üyeliği' suçlaması ile yargılandıkları davada ilk kez hakim karşısına çıktı.
CUMHURİYET SAVCISINA GÖRÜŞÜ SORULDU
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar İnan Kızılkaya, Aslı Erdoğan, Necmiye Alpay, genel yayın yönetmeni Bilir Kaya ile bazı tutuksuz sanıklar ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada ifade ve taleplerin alınmasının ardından cumhuriyet savcısına görüş soruldu. İnan Kızılkaya'nın tutukluluk halinin devamını talep eden savcı, diğer tutuklu sanıklar Aslı Erdoğan, Necmiye Alpay, Bilir Kaya'nın tahliyesini istedi.
23 KASIM'DA TAHLİYE KARARI ÇIKMIŞTI
Erdoğan ve Alpay örgüt üyesi olmak" ve "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlaması ile tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Umut Tepe tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, mahkeme heyeti 23 Kasım'da Erdoğan ve Alpay hakkındaki "Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma" suçlamasıyla ilgili yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle tahliye kararı vermişti.
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- “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki takva dairesine girer, fenalıklardan sakınırsınız.” (Bakara Suresi, 2/183)
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Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay tahliye edildi!
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, kapatılan Özgür Gündem Gazetesi yazar ve yöneticilerine yönelik açılan davada tutuklu yargılanan gazetenin yayın danışma kurulu üyesi Aslı Erdoğan, yazar Necmiye Alpay ve Bilir Kaya'nın tahliyesine karar verdi
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