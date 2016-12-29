29 Aralık 2016 Perşembe30 R.Evvel 1438
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Hamit Altıntop'un sözleşmesi feshedildi

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Hamit Altıntop'un sözleşmesi feshedildi
Galatasaray yönetimi, Tuzlaspor Kulübü'nü satın alan eski futbolcular arasında yer alan Hamit Altıntop'un sözleşmesini feshetti.
Hamit Altıntop'un sözleşmesi feshedildi Hamit Altıntop'un sözleşmesi feshedildi Hamit Altıntop'un sözleşmesi feshedildi

Devre arasının gelmesiyle birlikte takımdan ayrılacak oyuncular konusunda harekete geçen yönetim radikal kararlar almaya devam ediyor.

SİGTHORSSON'DAN SONRA HAMİT DE GÖNDERİLDİ

Gün içerisinde Sigthorsson'la karşılıklı olarak anlaşıp yolları ayıran Sarı-Kırmızılı yönetim, Hamit Altıntop'la da yolları ayırma kararı aldı.

TUZLASPOR MAÇINDA DÖKÜLMÜŞTÜ

Son olarak dün Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Tuzlaspor karşılaşmasındaki görüntüsüyle büyük tepki toplayan Hamit Altıntop'la görüşecek yönetim, deneyimli futbolcunun sözleşmesini fesh edecek.

TUZLASPOR'U SATIN ALDIĞI İÇİN TEPKİ TOPLAMIŞTI

Sarı-kırmızılı taraftarlar, geçtiğimiz günlerde aralarında Murat Erdoğan, Ümit Davala, Ömer Erdoğan, Cihan Haspolatlı ve Yıldıray Baştürk gibi eski futbolcuların olduğu isimlerle Tuzlaspor'u satın almasını nedeniyle Hamit'e ve yönetime büyük tepki göstermişti.

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