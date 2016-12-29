29 Aralık 2016 Perşembe30 R.Evvel 1438
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Yıldırım: Ekonomi sağlam duruyor

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Yıldırım: Ekonomi sağlam duruyor
Başbakan Binali Yıldırım, genç iş adamlarıyla buluştuğu toplantıda konuşma yaptı.
Yıldırım: Ekonomi sağlam duruyor Yıldırım: Ekonomi sağlam duruyor Yıldırım: Ekonomi sağlam duruyor

Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları:

Bugün, yıllardır devam eden Suriye'deki kanı durduracak önemli bir ateşkese, Rusya Federasyonu ile birlikte imza koyduk. Ümit ederiz ki bu, Suriye'de yaşanan acıların son bulması için başlangıç olur.

2017 her bakımdan ülkemiz için daha güzel günleri birlikte yaşayacağımız yıl olacak. 2017'de Türkiye hem yatırım hem üretim hem istihdam hem de ihracat konularında bütün gayretini, bütün imkanlarını ortaya koyacak.

"ASGARİ ÜCRET VERGİ DİLİMİNE GİRMEYECEK"

Asgari ücret 2017'de vergi dilimine girmeyecek. Yani asgari ücret 2017 yılı boyunca 1.404 TL olacak.

'ABD'YE HİÇ YAKIŞMIYOR'

Çapulcularla işbirliği tutmak ABD'ye yakışmıyor, umarım yeni yönetim Türkiye'nin müttefikliğinin değerini daha iyi anlar.

Ümit ederiz ki yeni ABD yönetimi Türkiye'nin müttefikliğinin değerini daha iyi anlar, çapulcularla iş tutmaktan vazgeçer.

'KALLEŞ PKK'

Türk, Kürt kardeştir, bunları birbirine düşürmek isteyen de kalleştir. O kalleş de PKK'dır.

'GÜÇLÜ İKTİDAR GELİYOR'

Yönetim sistemi ile ilgili yaptığımız çalışma Meclis'te. Bu sistem iki seçim arasında kesintisiz icraatı getiriyor. Güçlü iktidarı sağlayacak olan Cumhurbaşkanlığı sistemidir.

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