29 Aralık 2016 Perşembe30 R.Evvel 1438
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da konuştu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da konuştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kosova Cumhurbaşkanı'yla birlikte ortak basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da konuştu

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

FETÖ, PKK, YPG, DHKP-C ve DEAŞ gibi katil sürülerinin bizim nazarımızda hiçbir farkı yoktur. Bunlarla mücadeleyi hem yurt içinde hem yurt dışında kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Cinayetlerin, dökülen masum kanlarının hesabını hukuk içinde mutlaka soracağız. Dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar terör örgütlerinin ele başlarının, militanlarının peşlerini asla bırakmayacağız. Çünkü hain her yerde haindir, terörist her yerde teröristtir.

KOSOVALI GAZETECİNİN FETÖ OKULLARI SORUSU

Kosovalı bir gazetecinin "Bir okul kapanır, bir hapishane açılır diye bir söz var. Siz okulları neden kapatmak istiyorsunuz" sorusuna cevaben:

Okullar terörist yetiştirmez, ülkesine ihanet eden gençler yetiştirmez. Eğer ülkesine ihanet eden gençler yetiştiriyorsa, o okul asli görevini yerine getirmiyor demektir. 

Biz bir bedel ödedik. Şehitler verdik. Buna neden olanlar kim? Yargı hepsini tek tek belirlemiş vaziyette. Başta şahsım olmak üzere bu ülkenin ileri gelenlerini, başbakanını, TBMM'yi, bu külliyeyi bombalayan,saldıran FETÖ'cü zihniyettir.

Burada yaptıklarını yarın Kosova'da yaparlar. Gelirler yönetimi ele alırlar. Siz hesabı şu an için yapıyorsunuz. Sevgili kardeşim, hesabını bugün için yapma, 10 yıl sonrası için yap.

Biz şimdi bu mücadeleyi veriyoruz. Biz yandık, başkası yanmasın diyoruz.

Kosova bedel ödemeye tahammül edemez. Türkiye'nin dayanma gücü vardı, dayandı. Ama Kosova dayanamaz.

 

 

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