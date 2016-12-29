29 Aralık 2016 Perşembe30 R.Evvel 1438
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OHAL yetkisi veren madde komisyondan geçti

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Cumhurbaşkanına OHAL yetkisi veren 13. madde Meclis Komisyonu'ndan geçti.
OHAL yetkisi veren madde komisyondan geçti
OHAL yetkisi veren madde komisyondan geçti OHAL yetkisi veren madde komisyondan geçti OHAL yetkisi veren madde komisyondan geçti

OHAL maddesinde yapılan değişiklikle Cumhurbaşkanı’nın çıkaracağı kararnamelerin Meclis’te bir ay içinde görüşülmesi yönündeki hüküm 3 aya çıkarıldı. OHAL ilan etme kriterleri arasına seferberlik de eklendi. 
 
Olağanüstü hal dönemlerinde cumhurbaşkanı temel hak ve hürriyetler ile siyasi haklarla ilgili konular da dahil olmak üzere olağanüstü halin gerektirmesi halinde her konuda kararname çıkartabilecek.
 
14 VE 15'İNCİ MADDELER ÇIKARILDI
 
Teklifle ilgili ‘Eyalet sisteminin alt yapısı hazırlanıyor’ eleştirilerine konu olan 14. Ve 15. Maddeler de Ak Parti önergesiyle tekliften çıkarıldı.
 

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