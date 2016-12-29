DEAŞ'ın üst düzey komutanlarından Ebu Candal el Kuveyti’nin öldürüldüğü iddiası ABD tarafından doğrulandı. ABD liderliğindeki IŞİD karşıtı koalisyondan yapılan açıklamada, Ebu Candal’ın Rakka yakınlarında öldürüldüğü belirtildi.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Ebu Candal’ın Kürtlerin liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) operasyon düzenlediği bölgede öldürüldüğünü duyurmuştu. Koalisyondna yapılan açıklamadaysa, Ebu Candal’ın DEAŞ’ın ay başında Palmira’yi yeniden ele geçirdiği saldırılara katıldıktan sonra SDG’ye karşı savaşmak üzere gittiği Tabka Barajı bölgesinde öldürüldüğü bilgisi verildi.
Açıklamada, “Ebu Candal SDG’ye karşı yapılan arabalı intihar saldırılarına ve kimyasal silah kullanımına dahil olmuştu. Ölümü, DEAŞ’ın Rakka’yı savunma ve Batı’ya karşı operasyon yapma becerisini azaltacaktır” denildi.
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DEAŞ'ın üst düzey komutanı öldürüldü
DEAŞ'ın üst düzey komutanlarından Ebu Candal el Kuveyti’nin öldürüldüğü iddiası ABD tarafından doğrulandı. ABD liderliğindeki IŞİD karşıtı koalisyondan yapılan açıklamada, Ebu Candal’ın Rakka yakınlarında öldürüldüğü belirtildi.
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