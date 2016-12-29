Erdoğan'dan ateşkes açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde konuşan Erdoğan, Suriye genelinde bu geceden itibaren yürürlüğe girecek ateşkesle ilgili konuştu.

Terör örgütlerinin mutabakatın dışında tutulduğunu ifade eden Erdoğan, "taraflar kontrollerindeki bölgeleri birbirleri aleyhine genişletemeyecek" dedi.

Erdoğan şunları söyledi:

Başta kıymetli dostum Sayın Putin olmak üzere ateşkes sürecine destek veren tüm kesimlere teşekkür ediyorum. Biz Türkiye olarak Suriye'nin ve bölgemizin barışı, huzuru, istikrarı için elimizden gelen her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz. Ateşkesin Suriyeli kardeşlerimizin için, daha ileri gidiyorum tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

Taraflar, hava bombardımanı dahil silahlı saldırıları durdurmayı, kontrolleri altındaki bölgeleri birbirleri aleyhine genişletmemeyi taahhüt ettiler.

BM Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü olarak kabul edilen gruplar, tabii ki bu ateşkesin dışındadır.

Türkiye vatandaşlarının can güvenliğini tamamen garanti altına alana kadar DAEŞ başta olmak üzere, mücadelesine aynı kararlılıkla devam edecektir. Buradan taviz vermemiz söz konusu değil.