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“Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki takva dairesine girer, fenalıklardan sakınırsınız.”
(Bakara Suresi, 2/183)
“Muhammed’in (aleyhissalatü vesselam) canı kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.”
(Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 163)
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ABD'den ateşkes açıklaması
ABD'den ateşkes açıklaması
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»
DÜNYA
29.12.2016 20:30
ABD Dışişleri Bakanlığı: Suriye'de ateşkes sağlanması olumlu bir gelişme.
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