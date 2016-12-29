29 Aralık 2016 Perşembe30 R.Evvel 1438
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Kızılcabölükspor Trabzonspor maçı 1-1 berabere bitti

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Kızılcabölükspor Trabzonspor maçı 1-1 berabere bitti
Ziraat Türkiye Kupası 4.hafta maçında Kızılcabölükspor, sahasında Trabzonspor'u konuk etti.
Kızılcabölükspor Trabzonspor maçı 1-1 berabere bitti Kızılcabölükspor Trabzonspor maçı 1-1 berabere bitti Kızılcabölükspor Trabzonspor maçı 1-1 berabere bitti

 

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 4. hafta maçında Trabzonspor deplasmanda Kızılcabölükspor ile 1-1 berabere kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda Trabzonspor deplasmanda Kızılcabölükspor ile 1-1 berabere kaldı. 

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede konuk takımın golünü 18. dakikada Okay Yokuşlu attı. Ev sahibi ekip 89'da Emir Can Sayar ile beraberliği sağladı. 

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 5 yükseltirken Kızılcabölüksporilk puanını almış oldu. 

Kızılcabölükspor Trabzonspor maçı fotoğraflarıKIZILCABÖLÜKSPOR: 1 - 1 :TRABZONSPOR

 

Maç Sonu: Karşılaşmada son düdük çaldı. Trabzonspor ile Kızılcabölükspor 1-1 berabere kaldı.

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