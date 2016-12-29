Kızılcabölükspor Trabzonspor maçı 1-1 berabere bitti

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 4. hafta maçında Trabzonspor deplasmanda Kızılcabölükspor ile 1-1 berabere kaldı.
Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda Trabzonspor deplasmanda Kızılcabölükspor ile 1-1 berabere kaldı.
Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede konuk takımın golünü 18. dakikada Okay Yokuşlu attı. Ev sahibi ekip 89'da Emir Can Sayar ile beraberliği sağladı.
Bu sonuçla Trabzonspor puanını 5 yükseltirken Kızılcabölüksporilk puanını almış oldu.
Kızılcabölükspor Trabzonspor maçı fotoğraflarıKIZILCABÖLÜKSPOR: 1 - 1 :TRABZONSPOR
Maç Sonu: Karşılaşmada son düdük çaldı. Trabzonspor ile Kızılcabölükspor 1-1 berabere kaldı.