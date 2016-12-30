30 Aralık 2016 Cuma1 R.Ahir 1438
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Rusya Şam Büyükelçiliğine ikinci saldırı

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın Şam Büyükelçiliğine havan topu mermisi atıldığını bildirdi.
Rusya Şam Büyükelçiliğine ikinci saldırı
Rusya Şam Büyükelçiliğine ikinci saldırı Rusya Şam Büyükelçiliğine ikinci saldırı Rusya Şam Büyükelçiliğine ikinci saldırı

 

Zaharova yaptığı açıklamada, Şam’da silahlı grupların kontrolünde bulunan bölgeden öğleden sonra gelen bir havan topu mermisinin büyükelçilikte bulunan konsolosluk bölümünün girişine yakın bir yere düştüğünü belirtti.

Meydana gelen patlamadan dolayı can kaybı ve yaralanan kimse olmadığını kaydeden Zaharova, büyükelçilikte sadece maddi hasar meydana geldiğini aktardı.

Bu saldırının, aşırıcıların Suriye’de ateşkesi bozmaya yönelik girişimi olduğunu ve bunun engellenmesi gerektiğini ifade eden Zaharova, “Rusya’nın diplomatik misyonuna yapılan bu saldırı kabul edilemez ve kararlı bir şekilde kınanmayı hak ediyor” ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, dün de Rusya'nın Şam Büyükelçiliğine gün içinde iki kez havan topuyla saldırıda bulunulduğunu bildirmişti. 

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