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Taçi: Erdoğan dünyanın 1'inci lideridir

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte ortak basın toplantısı düzenleyen Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, 'Erdoğan dünyanın 1. lideridir' dedi.
Taçi: Erdoğan dünyanın 1'inci lideridir
Taçi: Erdoğan dünyanın 1'inci lideridir Taçi: Erdoğan dünyanın 1'inci lideridir Taçi: Erdoğan dünyanın 1'inci lideridir

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında konuşan Taçi, Türkiye'de bulunmaktan ve dostluklarını teyit etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"TÜRKİYE'DE TERÖRİST KİMSE, O KOSOVA İÇİN DE TERÖRİSTTİR"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından Türkiye ile dayanışma içerisinde olduklarını ifade ettiklerini hatırlatan Taçi, şunları kaydetti:

"Şiddet hiçbir zaman halkın iradesinin yerine geçemez. Türkiye'de terörist kimse, o Kosova için de teröristtir. Bundan tavizimiz yoktur. İster Priştine'de, ister Ankara'da, ister Brüksel'de isterse de New York'ta olsun, terörist teröristtir."

"ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Erdoğan ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Taçi, Türkiye'nin Kosova'da en büyük 3. büyük yatırımcı olduğunu hatırlattı. Taçi, bugün iş adamlarıyla yaptığı görüşmede, onları Kosova'ya yatırıma davet ettiğini belirtti.

Türkiye'nin, Kosova'nın birçok uluslararası örgüte üyeliğine verdiği destekten dolayı Erdoğan'a teşekkür eden Taçi, AB Konseyi ve UNESCO'ya yapacakları üyelik başvuruları sürecinde Türkiye'ye yardımları için şimdiden teşekkür etti.

Kosova'nın 113 ülke tarafından tanındığının altını çizen Taçi, "Bazı ülkelerin tanıması doğrudan Türkiye'nin çalışmalarının sonucunda gerçekleşti, bu yüzden Türkiye'ye minnettarım." değerlendirmesinde bulundu.

"ERDOĞAN DÜNYANIN 1. LİDERİDİR"

Türkiye'yi ziyaret etmesine bazı eleştirilerin yöneltildiğinin sorulması üzerine Taçi, şunları kaydetti:

"Onlar cahildirler. Bizim ilişkilerimiz mükemmel düzeydedir. Benim için 2016'nın en önemli ziyaretidir. Değerli dostum Erdoğan, dünyanın 1. lideridir. Daha Kosova bağımsızlığını ilan etmeden beni telefonla arayarak tebrik etti, buna minnettarım. Türkiye Kosova'yı tanıyan ilk ülkelerden biridir."

Kosova Cumhurbaşkanı Taçi, futbolda 2018 Dünya Kupası elemelerinde Türkiye ile aynı grupta olduklarını hatırlatarak, Türkiye'ye başarılar diledi.

Taçi, Erdoğan'ı Kosova'ya davet ettiğini de sözlerine ekledi.

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