Baykal'dan MHP'yi kızdıracak sözler

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal, yeni anayasa teklifinin Meclis'te reddedilmesi halinde Türkiye için yeni bir dönem başlayacağını ileri sürdü. Teklifte öngörülen seçim tarihinin, bir daha seçilememe kaygısı taşıyanlar için getirildiğini iddia eden Baykal, böyle bir kaygı varsa ve bunu içlerine sindiriyorlarsa yazıklar olsun diye konuştu.

Deniz Baykal, Habertürk'te Didem Arslan'ın sorularını cevapladı. Haziran seçimleri sonrası ülkede bir mutabakat sağlandığını ve ülkeyi rahatlatacak bir tablonun çıkabileceğini söyleyen Baykal, buna rağmen bu şansın kullanılmadığını söyledi.

"BÖYLE BİR KAYGI VARSA YAZIKLAR OLSUN"

Anayasa Komisyonu'nda görüşülen yeni anayasa teklifindeki bazı maddelerin hiçbir mantığa oturmadığını iddia eden Baykal, "Türkiye demokrasiyi talep ederken tek adam dayatmasına doğru gidiyoruz" diye konuştu. İşte Baykal'ın o açıklamaları;

"Hep demokrasi dedik, hukukun üstünlüğü dedik tek adam dayatmasına doğru gidiyoruz. Bu yanlışa destek olmazsam seçim yapılır. Seçim istemiyorum (bir daha seçilemeyeceğini düşünen milletvekilleri) , çünkü bunun garantisini istiyorlar. Bunun bir sonucu olarak da anayasa değişikliğinde seçim tarihi veriliyor.

MHP SEÇİM İSTEMİYOR İDDİASI

Böyle genel bir kaygı var. Ben bunu yakıştıramıyorum. Eğer birileri seçim olur korkusuyla ülkenin aleyhine olduğunu bile bile böyle bir şeye destek vermeyi içerisine sindiriyorsa, yazıklar olsun. Bir defa bunu yakıştıramam, bu olmaz. İnsan çocuklarının yüzüne nasıl bakar. 100 yıllık birikime yakışmaz.

"REDDEDİLİRSE ÜLKEDE YENİ BİR UFUK DOĞAR"

Eğer bu oylamaya girer ve reddedilirse, bu ülkede yeni bir ufuk doğar. Olumlu gelişme olur. Piyasalar bile bundan olumlu etkilenir. Türkiye'de bir irade, yetti artık diyebiliyorsa, bu ortaya çıktığı anda ben inanıyorum çok şey değişir. Tüm kurgu birden ortadan kalkar. Güvenin kendinize biraz!

Türkiye'de cesaretli bir duruşa ihtiyacı var. Millet bunu söylediği anda her şey yeniden tanzim edilir. Haziran seçimlerinde bir şey ortaya çıktı. Kasım'dan bu yana ciddi bir zaman geçti. Herkes her şeyi yeniden değerlendiriyor. Senaryolara kolayca inandırmak mümkün değil. Kimse hiçbir zaman benim elimin altında deyip hareket etmesin."