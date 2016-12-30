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Putin ABD'ye karşı harekete geçiyor

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Putin ABD'ye karşı harekete geçiyor
ABD’nin bazı Rus diplomatik temsilcilikleri kapatma ve Rus diplomatları sınır dışı etme kararına Moskova'dan sert tepki geldi.
Putin ABD'ye karşı harekete geçiyor Putin ABD'ye karşı harekete geçiyor Putin ABD'ye karşı harekete geçiyor

 

Duma Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksey Çepa, ABD’nin bazı Rus diplomatik temsilcilikleri kapatma ve Rus diplomatları sınır dışı edilmesi yönünde aldığı kararın, giden idarenin ‘can çekişmesine’ benzediğini söyledi.

Sputnik'teki habere göre, Çepa, “Bu gerçekten çok endişe verici bir haber. Tüm bunlar, (ABD Başkanı Barack) Obama ekibinin can çekişmesini andırıyor” dedi.

Obama ve ekibinin, ocak ayında yönetimi devralacak seçilmiş başkan Donald Trump ile kurulacak ilişkilerin önüne engeller çıkarmaya çalıştığını ifade eden Çepa, “Trump’ın sonra aşmak zorunda kalacağı ek zorluklar yaratıyorlar” diye konuştu.

CABAROV: AYNI ŞEKİLDE KARŞILIK VERİLECEK

Rusya Parlamentosu'nun üst kanadı Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, ABD'nin, 35 Rus diplomatın ülkeyi terk etmesini istemesine aynı şekilde karşılık vereceklerini söyledi.

KREMLİN: PUTİN KARAR VERECEK

Kremlin, Rusya’nın ABD’nin açıkladığı yaptırımlara vereceği cevaba, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in karar vereceğini açıkladı.

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