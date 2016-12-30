30 Aralık 2016 Cuma1 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih (3) ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Fetih 18-19)
  • Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah’tan dünya ve âhiret için hàyır taleb eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin.Ebû Dâvud, Edeb 105, (5042).
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:49Güneş 08:22Öğle 13:14İkindi 15:31Akşam 17:53Yatsı 19:19
    • 7°C Adana
    • 5°C Adıyaman
    • -2°C Afyon
    • 9°C Ağrı
    • 4°C Amasya
    • -1°C Ankara
    • 8°C Antalya
    • 0°C Artvin
    • 2°C Aydın
    • 0°C Balıkesir
  • BIST: 77.836 0.37
  • Altın: 131,029 0.85
  • Dolar: 3,5184 -0.70
  • Euro: 3,6899 0.24

900 yıllık Medrese bakımsızlıktan çöktü

»
900 yıllık Medrese bakımsızlıktan çöktü
Mardin’de bulunan 900 yıllık tarihe sahip Hüsamiye Medresesi’nin büyük bir bölümü çöktü.
900 yıllık Medrese bakımsızlıktan çöktü 900 yıllık Medrese bakımsızlıktan çöktü 900 yıllık Medrese bakımsızlıktan çöktü

 

Tarihi ve mimari dokusuyla açık hava müzesini andıran ve Mardin’in en eski yapılarından biri olan Hüsamiye Medresesi bakımsızlığın ve ilgisizliğin ‘kurbanı oldu.’ Medresenin büyük bir bölümünde çökme meydana geldi.

" BAKIMI BÜROKRATİK ENGELLERE TAKILDI"

Medresenin ‘keşfedilmeyi beklediğini’ ve yaklaşık 30 ay önce hem İl Kültür Turizm Müdürlüğü’ne hem de Müze Müdürlüğü’ne başvurduklarını aktaran Mehmet Selim Parlakoğlu adlı yurttaş şunları söyledi: “Kültür Müdürlüğü ve Müze Müdürlüğü’ne yaptığımız girişimler maalesef yaklaşık 30 aydır bürokratik engellere takılmıştır. Burada oturan insanlar, bu tarihi mekanın kurtulması için tapularını devlete hibe etmişlerdir. 6 ay önce sağlam olan duvar bile yıkıldı. Bu duvarlar birbirini takip edecek ve bir tarih gözler önünde yok olacak maalesef. Mardin’e tarih ve kültür kenti diyoruz ama bu nadide kültür mekanına sahip çıkamıyoruz. Buranın her tarafı tarih.”

2341213_335.jpg

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
900 yıllık Medrese bakımsızlıktan çöktü900 yıllık Medrese bakımsızlıktan çöktüMardin’de bulunan 900 yıllık tarihe sahip Hüsamiye Medresesi’nin büyük bir bölümü çöktü.
Müslüman neden yılbaşı kutlamaz?Müslüman neden yılbaşı kutlamaz?http://www.habervaktim.com/video-galeri/musluman-neden-yilbasi-kutlamaz-8508.htm
Sosyal medya onları konuşuyor!Sosyal medya onları konuşuyor!Alperen Ocakları üyesi bir grup gencin düzenlemiş olduğu bu protesto sosyal medyada da büyük ilgi görüyor. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği haberle ilgili gençlere bu davranışlarından dolayı çok sayıda teşekkür mesajı yağıyor.
Antalyalı imam Facebook'a rakip olduAntalyalı imam Facebook'a rakip olduAntalya'nın Manavgat ilçesinde görev yapan imam, yerli paylaşım sitesi kurdu.
Ağaoğlu'nun damadı hakkında bilinmeyenler ortaya çıktı!Ağaoğlu'nun damadı hakkında bilinmeyenler ortaya çıktı!Ali Ağaoğlu'nun damadı hakkında bilinmeyenler ortaya çıktı!
Emrah serveti reddettiEmrah serveti reddettiYılbaşında Özbekistan’da sahneye çıkması için 750 bin TL teklif edilen sanatçı, ailesiyle birlikte zaman geçireceğini belirterek teklifi elinin tersiyle itti.
  • Erdoğan rica etti! Hülya Avşar yapacak27 Aralık 2016 Salı 13:41
  • Hac kayıtları başlıyor!27 Aralık 2016 Salı 10:50
  • 21 gün içinde nikah masasına oturan Helin Avşar boşandı!27 Aralık 2016 Salı 09:32
  • Şevket Hoca kalp krizi geçirdi27 Aralık 2016 Salı 08:31
  • Nevşin Mengü'den 'porno'lu gönderme26 Aralık 2016 Pazartesi 15:19
  • Nazlı Ilıcak'a kızından kötü haber!26 Aralık 2016 Pazartesi 10:22
  • Ağaoğlu damadına bakın ne hediye etti!26 Aralık 2016 Pazartesi 09:26
  • Behzat Ç. ekranlara geri dönüyor! İşte tarihi26 Aralık 2016 Pazartesi 08:15
  • Tavuk dürümün içinden çıkanlar şok etti!24 Aralık 2016 Cumartesi 15:36
  • 2017 yılı hac kayıtları ne zaman başlayacak?24 Aralık 2016 Cumartesi 13:23
    • Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri