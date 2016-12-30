Galatasaray’dan KAP’a yapılan açıklama şöyle:
“Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.(Emlak GYO) ile ana ortağımız Galatasaray Spor Kulübü Derneği, mülkiyeti Galatasaray Spor Kulübü Derneğine ait toplam yüzölçümü 1.098.649,18 m2 olan arsalar üzerinde proje geliştirmek üzere 29.06.2016 tarihinde protokol, 27.12.2016 tarihinde ek protokol imzalamışlardır.
Emlak Konut GYO’nun söz konusu arsalar üzerinde geliştireceği projelerdeki minimum Galatasaray Spor Kulübü Derneği payı 508.729.251,72 TL olacaktır.
İhale yöntemi ile geliştirilecek projelerden elde edilecek gelirin % 80’i Galatasaray Spor Kulübü Derneği’ne, % 20’si Emlak Konut’a ait olmak üzere paylaşım yapılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur”
30 Aralık 2016 Cuma1 R.Ahir 1438
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- Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah’tan dünya ve âhiret için hàyır taleb eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin.Ebû Dâvud, Edeb 105, (5042).
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Galatasaray'dan Riva ve Florya açıklaması
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